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17:09 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре ремонт теплотрассы на Волжском проспекте выполнен на 50%

Ремонт теплотрассы на Волжском проспекте планируется завершить до 22 мая.

По состоянию на 18 мая ремонтные работы на Волжском проспекте по модернизации тепловой камеры и замене участка тепловой сети диаметром 500 мм и протяженностью 120 метров выполнены на 50%, сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей».

Уже, завершены земляные работы, демонтирован изношенный трубопровод и строительная конструкция тепловой камеры, ведется монтаж новой теплотрассы в современной ППУ-изоляции. В ближайшее время рабочие приступят к установке сильфонных компенсаторов, которые придут на смену морально устаревшим сальниковым. Новое оборудование позволит сохранить надежность эксплуатируемого трубопровода при сезонных деформациях металла, вызванных сменой температур.

Ремонт ведут специалисты подрядной организации ООО «Волготепломонтаж» под контролем городской администрации. Руководство АО «Предприятие тепловых сетей» ставит задачу перед подрядной организацией завершить все работы до 22 мая.

На время проведения ремонтных работ автомобильное движение на участке Волжского проспекта рядом с гостиницей «Волга» приостановлено.

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