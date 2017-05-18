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15:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Китайские дети толстеют по вине бабушек и дедушек

Одной из главных причин детского ожирения в Китае являются бабушки и дедушки, балующие внуков. Так считают исследователи из Университета Бирмингема и Центра по контролю и профилактике заболеваний Гуанчжоу, изложившие свои выводы в журнале PLoS One.

Источник: Reuters

Родители и сотрудники школ в китайском городе Гуанчжоу, мнения которых собрали ученые, связывают детское ожирение с отсутствием здорового питания и сидячим образом жизни. Дети коренных жителей города набирают избыточный вес из-за дурного влияния бабушек и дедушек, возможности перекусить возле школы и нехватки времени для физической активности.

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Многие опрошенные отмечают, что представители старшего поколения специально откармливают детей. «У них устаревшие представления, — сообщила исследователям одна из жительниц Гуанчжоу. — Они верят, что жир — это признак здоровья». «Наш ребенок всегда толстеет, когда уезжает к бабушке и дедушке на каникулы, а потом возвращается к своему нормальному весу во время учебы», — рассказал другой.

В семьях, недавно переселившихся в Гуанчжоу, другая проблема: бабушки и дедушки остались на родине, и за детьми некому следить, пока взрослые на работе. Без присмотра дети слишком много едят, мало гуляют и в результате тоже толстеют.

В 2016 году сообщалось, что доля китайских детей, страдающих ожирением, достигла 17,2 процента у мальчиков и 9,11 процента у девочек.

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