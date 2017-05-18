Минпросвет объявил дату начала зачисления в вузы — это 24 июля

Но в этом году личное присутствие кандидатов не обязательно — за них это смогут сделать другие люди на основании доверенности. 15% бюджетных мест предназначено детям из социально-уязвимых семей. В первую очередь — сиротам и инвалидам.

Льготы получат и дети из учительских семей, которые решат продолжить династию. Их зачислят на бюджет вне конкурса.