Минпросвет объявил дату начала зачисления в вузы — это 24 июля
Зачисление в вузы начнется 24 июля. Дату объявил минпросвет. В министерстве уточнили, что абитуриенты
Зачисление в вузы начнется 24 июля. Дату объявил минпросвет. В министерстве уточнили, что абитуриенты
Но в этом году личное присутствие кандидатов не обязательно — за них это смогут сделать другие люди на основании доверенности. 15% бюджетных мест предназначено детям из
Льготы получат и дети из учительских семей, которые решат продолжить династию. Их зачислят на бюджет вне конкурса.