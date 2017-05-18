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15:55 (мск), источник: Publika.md

Минпросвет объявил дату начала зачисления в вузы — это 24 июля

Зачисление в вузы начнется 24 июля. Дату объявил минпросвет. В министерстве уточнили, что абитуриенты по-прежнему могут подавать документы в несколько вузов.

Источник: Publika.md

Но в этом году личное присутствие кандидатов не обязательно — за них это смогут сделать другие люди на основании доверенности. 15% бюджетных мест предназначено детям из социально-уязвимых семей. В первую очередь — сиротам и инвалидам.

Льготы получат и дети из учительских семей, которые решат продолжить династию. Их зачислят на бюджет вне конкурса.

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