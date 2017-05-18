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15:53 (мск), источник: Noi.md

При переходе границы будут применяться дополнительные правила контроля

Постановление содержит нормы контроля лиц при переходе государственной границы и гармонизует национальное законодательство с законодательством Европейского союза.

Источник: Noi.md

В то же время оно отражает передовые европейские практики в данной области, установленные Регламентом ЕС 2016/399 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. относительно Шенгенского кодекса о границах.

Документ содержит дополнительные правила контроля при переходе государственной границы, режимные правила на пунктах перехода государственной границы, список пунктов перехода государственной границы Республики Молдова, технические нормы оснащения пунктов перехода государственной границы, правила выдачи разрешения на осуществление деятельности в пунктах перехода государственной границы, специфические правила режима погранзоны.

Согласно постановлению, движение в пунктах пропуска разделяется на коридоры со специальными указателями для обеспечения оптимального потока людей и более тщательного контроля. Также в документе оговорено, что не проставляется печать при въезде или выезде в паспортах граждан Республики Молдова, в документы на пересечение глав государств и высокопоставленных лиц, включая членов семьи, сопровождающих их, в лицензии пилотов или в сертификатах (удостоверения) членов экипажа воздушных судов и удостоверения инспектора по безопасности полетов, в проездные документы и в удостоверения личности плавсостава, включенного в судовую роль любых судов, в документы на пересечение пассажиров, включенных в список пассажиров, находящихся на борту судов, осуществляющих круизные путешествия.

Главы государств и правительств и члены их делегаций, приезд и отъезд которых были официально объявлены Пограничной полиции через дипломатические каналы, не подлежат пограничному контролю.

Также дополнительные правила контроля лиц при переходе государственной границы устанавливают порядок и условия передачи и обработки информации перевозчиками.

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