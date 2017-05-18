Пермячка купила всемирно известный необитаемый остров
Где снималась «Голубая лагуна».
Где снималась «Голубая лагуна».
Пермская бизнесвумен Виола Новоселова купила необитаемый остров в Тихом океане. Об этом пишет местная
Хотя о его звездном статусе новая хозяйка не знала — Новоселова просто искала подходящее место под
Знаменитый остров пермячка получила в собственность на 99 лет. Стоимость сделки бизнесвумен не называет, но отмечает, что цена вполне доступная. Минимальная стоимость акра земли на Фиджи — 10 тысяч долларов, передает «Уралинформбюро».