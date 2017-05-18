Пермячка купила всемирно известный необитаемый остров

Пермская бизнесвумен Виола Новоселова купила необитаемый остров в Тихом океане. Об этом пишет местная интернет-газета «Текст». На острове Нануя Леву площадью 30 гектаров снимали культовый фильм «Голубая лагуна».

Хотя о его звездном статусе новая хозяйка не знала — Новоселова просто искала подходящее место под бизнес-проект по строительству мини-отеля. Эти планы уже согласованы с властями Фиджи, которым принадлежит земля.

Знаменитый остров пермячка получила в собственность на 99 лет. Стоимость сделки бизнесвумен не называет, но отмечает, что цена вполне доступная. Минимальная стоимость акра земли на Фиджи — 10 тысяч долларов, передает «Уралинформбюро».