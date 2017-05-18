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15:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Одностороннее движение вводится на переулке Чернопрудский в центре Нижнего Новгорода с 20 мая

Одностороннее движение вводится на переулке Чернопрудский в центре Нижнего Новгорода с 20 мая. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации 18 мая 2017 года.

Муниципальное казённое учреждение «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» вводит новую схему дорожного движения по переулку Чернопрудский на участке от улицы Алексеевская до улицы Ошарская.

Новая схема движения предполагает передвижение транспортных средств по переулку Чернопрудский от улицы Алексеевская до улицы Ошарская в одностороннем направлении. По левой стороне движения парковка транспортных средств будет организована параллельно проезжей части, в то время как на противоположной стороне дороги — перпендикулярно. Там же организованы места для парковки лиц с ограниченными физическими возможностями.

«Необходимость организации новой схемы движения возникла в связи с тем, что на данном участке достаточно узкая проезжая часть и при наличии припаркованных на ней автомобилей здесь всё время возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта. Вводимые нами изменения позволят оптимизировать трафик, а также поспособствуют увеличению количества парковочных мест. При этом сохраняется внутренняя связанность и не создаются транспортные перегибы», — рассказал директор МКУ «ЦОДД» Дмитрий Брылин.

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