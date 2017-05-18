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17:31 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Более 14 000 единиц контрафактных товаров уничтожено в Нижнем

Поддельная продукция была уничтожена после обращения в полицию правообладателей.

Более 14 000 единиц контрафактных товаров уничтожено в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

В течение 2017 года к стражам порядка поступали заявления от правообладателей известных брендов по факту незаконной реализации товара с использованием их товарных знаков. По заявкам было обследовано несколько торговых точек, из незаконного оборота было изъято более 14 600 единиц товара.

Среди подделок спортивная и верхняя одежда, обувь, батарейки, косметические принадлежности, продукты питания, парфюмерия и диски. Экспертизы подтвердили подделку, после чего по решению суда ее уничтожили под контролем полицейских.

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