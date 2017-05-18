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17:17 (мск), источник: Янтарный край

Антон Алиханов примерил тельняшку

В Калининграде 18 мая врио губернатора Антон Алиханов поздравил моряков-балтийцев с Днем Балтийского флота.

Командующий флотом вице-адмирал Александр Носатов и Алиханов обменялись подарками — тельняшкой и письменным набором.

Датой основания Балтийского флота принято считать 18 мая 1703 года. В этот день флотилия под командованием Петра I из 30 шлюпок одержала первую боевую победу. Все участники боя получили специальные медали с надписью «Небываемое бывает». В настоящее время Балтийский флот активно развивается. Пополняется состав флота и береговых войск, интенсивно ведется боевая подготовка моряков-балтийцев, проводятся мероприятия по обустройству инфраструктуры социально значимых объектов на территории военных городков Калининградской области, большое внимание уделяется строительству жилья.

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Антон Алиханов примерил тельняшку
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