Антон Алиханов примерил тельняшку
В Калининграде 18 мая врио губернатора Антон Алиханов поздравил
В Калининграде 18 мая врио губернатора Антон Алиханов поздравил
Командующий флотом
Датой основания Балтийского флота принято считать 18 мая 1703 года. В этот день флотилия под командованием Петра I из 30 шлюпок одержала первую боевую победу. Все участники боя получили специальные медали с надписью «Небываемое бывает». В настоящее время Балтийский флот активно развивается. Пополняется состав флота и береговых войск, интенсивно ведется боевая подготовка