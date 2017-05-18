Жители 655-ти домов в Иркутске останутся без горячей воды на неделю
Это связано с монтажными работами по врезке нового головного участка магистральной тепловой сети.
Это связано с монтажными работами по врезке нового головного участка магистральной тепловой сети.
Горячее водоснабжение будет отключено с 09.00 19 мая до 20.00 26 мая в 655-ти домах и в 21-м социальном объекте в Свердловском и Октябрьском районах Иркутска. Будут проводиться монтажные работы по врезке нового головного участка магистральной тепловой сети. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«19 мая запланировано достаточно большое отключение ГВС потребителей, которое затрагивает Свердловский и Октябрьский округа. Связано это с вводом в работу нового головного участка тепловой сети от
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что отключение горячей воды запланировано только в 307-ми домах.