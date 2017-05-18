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18:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители 655-ти домов в Иркутске останутся без горячей воды на неделю

Это связано с монтажными работами по врезке нового головного участка магистральной тепловой сети.

Горячее водоснабжение будет отключено с 09.00 19 мая до 20.00 26 мая в 655-ти домах и в 21-м социальном объекте в Свердловском и Октябрьском районах Иркутска. Будут проводиться монтажные работы по врезке нового головного участка магистральной тепловой сети. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской Энергосбытовой компании.

«19 мая запланировано достаточно большое отключение ГВС потребителей, которое затрагивает Свердловский и Октябрьский округа. Связано это с вводом в работу нового головного участка тепловой сети от Н-И ТЭЦ. Отключение на неделю. Включение ГВС потребителей планируется выполнить 26 мая. Отключение достаточно длительное из-за большого объема монтажных работ и “серьезного” диаметра (Ду=1200). Кроме того после окончания монтажа будут выполняться промывка и гидравлические испытания нового участка тепловой сети», — сообщили в компании.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что отключение горячей воды запланировано только в 307-ми домах.

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