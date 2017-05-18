Дату общегородского выпускного в Ростове перенесли

Как пояснили в администрации донской столицы, это связано с тем, что результаты экзаменов по русскому языку станут известны позднее ранее объявленной даты, а значит, аттестаты заполнят также позже.

Теперь общегородской выпускной проведут не 23, а 26 июня. Он пройдет в ночь на 27 июня на городской набережной. С 23 часов для выпускников будут работать различные анимационные зоны, пройдет парусная регата, дискотека, катание на теплоходах, лазерное шоу. Завершится гуляние красочным фейерверком. Всего, по информации администрации Ростова, в общегородском выпускном примут участие около 7 тысяч человек.