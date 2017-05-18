Волгоградцам предлагают съездить на работу на велосипеде

В этот день заведения Центрального и Ворошиловского района поддержат акцию и предложат велосипедистам приятные бонусы. Кроме того, благодаря совместным усилиям велоактивистов в городе впервые появятся 5 «энергетических» точек, где герои дня, выбравшие в качестве транспорта велосипед, смогут подкрепиться водой и фруктами, а опытные механики помогут им устранить мелкие неполадки и при необходимости подкачать колёса.

«Энергетические» точки будут работать с 7 до 11 часов в Красноармейском районе у кинотеатра «Юбилейный» и на бульваре им. Энгельса, в Кировском районе — в сквере Доблести и славы, в Ворошиловском районе — на площади Советской и в Центральном районе — на проспекте Ленина и возле Аллеи Героев.