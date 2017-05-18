Волгоградцам предлагают съездить на работу на велосипеде
19 мая жители Волгограда смогут принять участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде».
19 мая жители Волгограда смогут принять участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде».
В этот день заведения Центрального и Ворошиловского района поддержат акцию и предложат велосипедистам приятные бонусы. Кроме того, благодаря совместным усилиям велоактивистов в городе впервые появятся 5 «энергетических» точек, где герои дня, выбравшие в качестве транспорта велосипед, смогут подкрепиться водой и фруктами, а опытные механики помогут им устранить мелкие неполадки и при необходимости подкачать колёса.
«Энергетические» точки будут работать с 7 до 11 часов в Красноармейском районе у кинотеатра «Юбилейный» и на бульваре им. Энгельса, в Кировском районе — в сквере Доблести и славы, в Ворошиловском районе — на площади Советской и в Центральном районе — на проспекте Ленина и возле Аллеи Героев.
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