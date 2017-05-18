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17:24 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградцам предлагают съездить на работу на велосипеде

19 мая жители Волгограда смогут принять участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде».

В этот день заведения Центрального и Ворошиловского района поддержат акцию и предложат велосипедистам приятные бонусы. Кроме того, благодаря совместным усилиям велоактивистов в городе впервые появятся 5 «энергетических» точек, где герои дня, выбравшие в качестве транспорта велосипед, смогут подкрепиться водой и фруктами, а опытные механики помогут им устранить мелкие неполадки и при необходимости подкачать колёса.

«Энергетические» точки будут работать с 7 до 11 часов в Красноармейском районе у кинотеатра «Юбилейный» и на бульваре им. Энгельса, в Кировском районе — в сквере Доблести и славы, в Ворошиловском районе — на площади Советской и в Центральном районе — на проспекте Ленина и возле Аллеи Героев.

Как отметили в пресс-службе администрации Волгограда, цель акции — показать, что вопреки существующим стереотипам велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, а также хорошим способом поддержания физической формы и инструментом для улучшения экологии в городе.

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