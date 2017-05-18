В Евпатории на период курортного сезона усилят меры безопасности

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации евпаторийского отдела МВД России, в летний период в городе-курорте усилят безопасность мест массового пребывания людей и традиционного отдыха граждан, а также разработают дополнительные маршруты патрулирования на территории города.

На особом внимании правоохранителей будут объекты санаторно-курортного комплекса, вблизи которых полицейские организуют постоянное дежурство. Член комиссии, председатель комитета городского совета Константин Щукин предложил усилить работу патрулей полиции в поселках Мирный и Новоозерное, так как эти территории, по его словам, «наиболее отдалены от города».

Кроме того, к охране общественного порядка собираются привлечь добровольные народные дружины и казачьи общества. В ближайшее время этот вопрос обсудят на заседании штаба народных дружин с участием добровольных формирований.