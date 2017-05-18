Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Антипротестный клип Алисы Вокс заказал бывший сотрудник Кремля
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Анна Михалкова показала подросшую дочь
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Я вроде девочку рожала": Гузеева о новом образе дочери
59-летняя Кондулайнен разделась в Доминикане
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: Порошенко своим указом легализовал подразделения ДНР
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8«Суперлюди» Японии
17:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дорожники попросили воронежских водителей отказаться от поездок 19 мая

Синоптики обещают ливень с грозой, град и сильный ветер.

Федеральное учреждение «Черноземуправтодор», обслуживающее трассы Воронежской области, попросило автомобилистов, мотоциклистов и велосипедистов отказаться от дальних поездок в пятницу, 19 мая. В этот день, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются ливень с грозой, град и ветер с порывами до 19 м/сек.

Если гроза застала вас на мотоцикле или велосипеде, то прекратите движение и переждите грозу, порекомендовала пресс-служба «Черноземуправтодора». Если при движении на автомобиле, то можно не покидать его: достаточно закрыть окна и опустить автомобильную антенну.

Ранее о непогоде предупредили спасатели и также попросили быть предельно осторожными, если непогода застанет на улице.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам 101 или 112 (служба спасения), 8 (473) 277 99 00 (телефон доверия ГУ МЧС России по Воронежской области). Сообщения о дорожной обстановке принимаются по телефонам диспетчерской службы ФКУ «Черноземуправтодор»: 8 (473) 280 16 10, 8 (980) 343 59 40.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
«Птичий рынок» в Воронеже закроется 29 мая
Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
В Госдуме поддержали кандидатуру Антонова на пост посла в США
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Россия обыгрывает Чехию после второго периода в матче ЧМ
Time поместил на обложку Белый дом и храм Василия Блаженного
Спорт
В WADA рассказали о недостатке доказательств в докладе Макларена Директор WADA Оливье Ниггли рассказал о недостатке доказательств в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена о проблемах с допингом в российском спорте
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Анна Михалкова показала подросшую дочь Актриса рассказала о странной привычке 3-летней Лидочки.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь