Дорожники попросили воронежских водителей отказаться от поездок 19 мая
Синоптики обещают ливень с грозой, град и сильный ветер.
Синоптики обещают ливень с грозой, град и сильный ветер.
Федеральное учреждение «Черноземуправтодор», обслуживающее трассы Воронежской области, попросило автомобилистов, мотоциклистов и велосипедистов отказаться от дальних поездок в пятницу, 19 мая. В этот день, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются ливень с грозой, град и ветер с порывами до 19 м/сек.
Если гроза застала вас на мотоцикле или велосипеде, то прекратите движение и переждите грозу, порекомендовала
Ранее о непогоде предупредили спасатели и также попросили быть предельно осторожными, если непогода застанет на улице.
В случае ЧП необходимо звонить по телефонам 101 или 112 (служба спасения), 8 (473) 277 99 00 (телефон доверия ГУ МЧС России по Воронежской области). Сообщения о дорожной обстановке принимаются по телефонам диспетчерской службы ФКУ «Черноземуправтодор»: 8 (473) 280 16 10, 8 (980) 343 59 40.