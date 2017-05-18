Дорожники попросили воронежских водителей отказаться от поездок 19 мая

Федеральное учреждение «Черноземуправтодор», обслуживающее трассы Воронежской области, попросило автомобилистов, мотоциклистов и велосипедистов отказаться от дальних поездок в пятницу, 19 мая. В этот день, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются ливень с грозой, град и ветер с порывами до 19 м/сек.

Если гроза застала вас на мотоцикле или велосипеде, то прекратите движение и переждите грозу, порекомендовала пресс-служба «Черноземуправтодора». Если при движении на автомобиле, то можно не покидать его: достаточно закрыть окна и опустить автомобильную антенну.

Ранее о непогоде предупредили спасатели и также попросили быть предельно осторожными, если непогода застанет на улице.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам 101 или 112 (служба спасения), 8 (473) 277 99 00 (телефон доверия ГУ МЧС России по Воронежской области). Сообщения о дорожной обстановке принимаются по телефонам диспетчерской службы ФКУ «Черноземуправтодор»: 8 (473) 280 16 10, 8 (980) 343 59 40.