В региональной столице пройдет мероприятие, приуроченное к 140-летию Самарского знамени

В культурно-историческом празднике примут участие муниципальный концертный духовой оркестр, детско-юношеские духовые, народные, симфонические и хоровые коллективы.

На мероприятие приглашены представители Правительства Самарской области, Администрации городского округа Самара, творческой общественности, гости и жители города.

В программе мероприятия: выступление духовых оркестров; выступление почетных гостей; литературно-музыкальная композиция, посвященная 140-летию Самарского знамени.

Напомним, Самарское знамя — символ, олицетворяющий нерушимую дружбу городов Самара и Стара Загора. Самарское знамя побывало в боях за Балканский хребет, в сражениях с армией Сулеймана-паши за Стара Загору в июле 1877 года (под Шипка-Шейново). В День Самарского знамени с гордостью вспоминают о доблестных воинах, которые проявили мужество и отвагу в борьбе за свободу.

Справка

В период Русско-турецкой войны самарские полки поддержали болгар в национально-освободительном движении, а в качестве символа духовного единства народов в 1876 году было создано Самарское боевое знамя. Под этим стягом ополченцы участвовали в сражениях за свободу своих городов. Знамя и сегодня остается знаком славянского единства и одним из символов вооруженных сил Болгарии.

В 1877 году П. В. Алабин передал Самарское знамя болгарским ополченцам.