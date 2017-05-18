ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года

«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», — сказала Васильева на лекции «Армия и общество» в Военной академии генштаба Вооруженных сил РФ в четверг.

В конце февраля Васильева высказалась за введение обязательного ЕГЭ по истории наряду с математикой и русским языком, а также экзаменом по иностранному языку, который все школьники будут сдавать с 2022 года.