В Уфе владелица автомобиля накопила 318 штрафов

— Машину должницы мы остановили в ходе рейда по выявлению злостных неплательщиков административных штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма задолженности составила 170 тысяч рублей. Транспортное средство было изъято, — рассказали в пресс-службе Управления судебных приставов по РБ.

В ведомстве предупреждают, что рейды продолжатся по всей республике, а каждую пятницу будут выставляться совместные с инспекторами ДПС посты на въезде в крупные населенные пункты.