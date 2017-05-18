В Уфе владелица автомобиля накопила 318 штрафов
В Уфе автовладелица накопила 318 неоплаченных штрафов ГИБДД, причем 315 из них ей выписали в течение трех месяцев. Сегодня ее авто отправилось на штрафстоянку.
В Уфе автовладелица накопила 318 неоплаченных штрафов ГИБДД, причем 315 из них ей выписали в течение трех месяцев. Сегодня ее авто отправилось на штрафстоянку.
— Машину должницы мы остановили в ходе рейда по выявлению злостных неплательщиков административных штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма задолженности составила 170 тысяч рублей. Транспортное средство было изъято, — рассказали в
В ведомстве предупреждают, что рейды продолжатся по всей республике, а каждую пятницу будут выставляться совместные с инспекторами ДПС посты на въезде в крупные населенные пункты.