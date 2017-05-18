Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Антипротестный клип Алисы Вокс заказал бывший сотрудник Кремля
Слабое звено Европы: что будет, если Венгрия лишиться голоса в ЕС
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Я вроде девочку рожала": Гузеева о новом образе дочери
59-летняя Кондулайнен разделась в Доминикане
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Порошенко своим указом легализовал подразделения ДНР
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8«Суперлюди» Японии
18:08 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе владелица автомобиля накопила 318 штрафов

В Уфе автовладелица накопила 318 неоплаченных штрафов ГИБДД, причем 315 из них ей выписали в течение трех месяцев. Сегодня ее авто отправилось на штрафстоянку.

— Машину должницы мы остановили в ходе рейда по выявлению злостных неплательщиков административных штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма задолженности составила 170 тысяч рублей. Транспортное средство было изъято, — рассказали в пресс-службе Управления судебных приставов по РБ.

В ведомстве предупреждают, что рейды продолжатся по всей республике, а каждую пятницу будут выставляться совместные с инспекторами ДПС посты на въезде в крупные населенные пункты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Роскачество проведет масштабную проверку сыров
Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
В Госдуме поддержали кандидатуру Антонова на пост посла в США
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Россия обыгрывает Чехию после второго периода в матче ЧМ
Time поместил на обложку Белый дом и храм Василия Блаженного
Спорт
В WADA рассказали о недостатке доказательств в докладе Макларена Директор WADA Оливье Ниггли рассказал о недостатке доказательств в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена о проблемах с допингом в российском спорте
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Анна Михалкова показала подросшую дочь Актриса рассказала о странной привычке 3-летней Лидочки.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь