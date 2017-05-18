В СамГМУ создан уникальный медицинский программно-аппаратный комплекс
Инновационная разработка СамГМУ поможет врачу точно установить диагноз, сократив при этом время на распознавание болезни.
Инновационная разработка СамГМУ поможет врачу точно установить диагноз, сократив при этом время на распознавание болезни.
17 мая в региональном департаменте информационных технологий и связи заместитель председателя правительства Самарской области Станислав Казарин вручил ректору Самарского государственного медицинского университета Геннадию Котельникову сертификат удостоверенной электронно — цифровой подписи для включения уникальных разработок университета в реестр отечественного программного обеспечения, с помощью которой руководство университета подаст заявку и на ПАК «Луч-С».
«Луч-С» — это система для хранения и обработки медицинских данных, позволяющая получать снимки в формате DICOM (общепринятый мировой стандарт цифровой медицины) с любой диагностической аппаратуры: КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопов, микроскопов, офтальмологического оборудования, после чего обрабатывать их, просматривать (в том числе в режиме 3D) и передавать исследования на собственный
Система уже работает на базе клиник Самарского медуниверситета, используется в городской клинической больнице № 5 Тольятти, в Самарском областном противотуберкулезном диспансере имени Н. В. Постникова, в Самарской городской клинической поликлинике № 15.
ПАК «Луч-С» интегрирован с архивом медицинских изображений Самарской области. Врачи клиник СамГМУ могут получить доступ к снимку, сделанному за пределами медучреждения, а проведенные здесь исследования могут быть доступны коллегам из крупнейших клиник региона. Это повышает доступность и качество медицинской помощи.
После включения