В СамГМУ создан уникальный медицинский программно-аппаратный комплекс

Программно-аппаратный комплекс «Луч-С», разработанный в Центре прорывных исследований СамГМУ, завершает этап клинической апробации и готов ко включению в Реестр отечественного программного обеспечения, сообщает правительство Самарской области.

17 мая в региональном департаменте информационных технологий и связи заместитель председателя правительства Самарской области Станислав Казарин вручил ректору Самарского государственного медицинского университета Геннадию Котельникову сертификат удостоверенной электронно — цифровой подписи для включения уникальных разработок университета в реестр отечественного программного обеспечения, с помощью которой руководство университета подаст заявку и на ПАК «Луч-С».

«Луч-С» — это система для хранения и обработки медицинских данных, позволяющая получать снимки в формате DICOM (общепринятый мировой стандарт цифровой медицины) с любой диагностической аппаратуры: КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопов, микроскопов, офтальмологического оборудования, после чего обрабатывать их, просматривать (в том числе в режиме 3D) и передавать исследования на собственный PACS-сервер. По словам заведующего лабораторией систем анализа и обработки медицинских данных Центра прорывных исследований «IT-медицина» Владимира Гусева, в системе предусмотрен модуль, который обрабатывает снимки и выявляет патологии, а также действует система поддержки принятия решений, которая помогает врачу точно установить диагноз, сократив при этом время на распознавание болезни.

Система уже работает на базе клиник Самарского медуниверситета, используется в городской клинической больнице № 5 Тольятти, в Самарском областном противотуберкулезном диспансере имени Н. В. Постникова, в Самарской городской клинической поликлинике № 15.

ПАК «Луч-С» интегрирован с архивом медицинских изображений Самарской области. Врачи клиник СамГМУ могут получить доступ к снимку, сделанному за пределами медучреждения, а проведенные здесь исследования могут быть доступны коллегам из крупнейших клиник региона. Это повышает доступность и качество медицинской помощи.