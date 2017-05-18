В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД проведут операцию «Труба»

Сотрудники ГИБДД проведут операцию «Труба» в Нижнем Новгороде 22 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации Госавтоинспекции, водителей будут проверять на состояние опьянения. За четыре месяца 2017 года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 35 ДТП по вине пьяных водителей. В результате этих происшествий погибли два человека, 50 пострадали.

В ГИБДД отметили, что ДТП с участием пьяных водителей имеют наиболее тяжкие последствия.