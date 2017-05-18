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17:59 (мск), источник: Sputnik.by

Суд огласил приговор о делу о взятках в УМЧС

Обвиняемый получил срок, лишен специального звания «полковник», ему запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Экс-заместитель начальника Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за взятку, сообщили в суде Заводского района Минска.

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В 2016 году он был задержан за получение взятки от топ-менеджера предприятия, которое выполняло строительные работы в здании областного управления, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

«Вина обвиняемого в суде была доказана, он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса — получении взятки и в злоупотреблении служебными полномочиями», — сообщили Sputnik в четверг в суде.

Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК условиях усиленного режима, к нему применена конфискация имущества, он лишен специального звания «полковник внутренней службы».

Кроме этого, в соответствии с приговором суда, он не сможет занимать определенные должности сроком на 5 лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

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