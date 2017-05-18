Суд огласил приговор о делу о взятках в УМЧС
Обвиняемый получил срок, лишен специального звания «полковник», ему запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет.
Обвиняемый получил срок, лишен специального звания «полковник», ему запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет.
МИНСК, 18 мая — Sputnik.
В 2016 году он был задержан за получение взятки от
«Вина обвиняемого в суде была доказана, он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса — получении взятки и в злоупотреблении служебными полномочиями», — сообщили Sputnik в четверг в суде.
Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК условиях усиленного режима, к нему применена конфискация имущества, он лишен специального звания «полковник внутренней службы».
Кроме этого, в соответствии с приговором суда, он не сможет занимать определенные должности сроком на 5 лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.