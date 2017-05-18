В Воронежской области 5-летний мальчик спас тонувшего друга

Замглавы администрации Панинского района Валентин Солнцев вручил благодарственное письмо и подарок 5-летнему Ивану Долгих за храбрость при спасении друга 7-летнего Богдана Малюкова в среду, 17 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказала мать Ивана Лариса Долгих.

Мальчики играли возле пруда на улице Южной поселка в понедельник, 8 мая. По словам Ларисы Долгих, ребята прыгали на автомобильных покрышках, которые взрослые установили вдоль берега как заграждение. Богдан Малюков неожиданно упал в пруд.

— Пруд неглубокий, но воды оказалось достаточно, чтобы не умеющий плавать ребенок ушел с головой под воду. Под тяжестью тела сапоги мальчика засосала трясина на дне. Ваня обернулся и увидел, что плавает только кепка друга. Богдан барахтался под водой. Ваня не растерялся и попытался схватить его руками. Смог только с второй попытки. Затем подтащил друга к берегу и помог выбраться на сушу, — рассказала Лариса Долгих.