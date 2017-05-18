Назарбаева из аэропорта Пекина увезли на самом дорогом китайском авто

Пресс-служба Акорды опубликовала видеозапись визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Пекин, где он принял участие в первом экономическом форуме «Один пояс — один путь», передает NUR.KZ.

В ролике запечатлен борт № 1, приземляющийся в аэропорту столицы Китая. Там президента встречал почетный караул, а маленькая девочка подарила ему букет цветов.

Из аэропорта Елбасы увезли, судя по всему, на представительском седане, стилизованном под ретро автомобиле Hongqi L5. Он доступен только в Китае и дороже даже, чем Rolls Royce.

L5 известен в настоящее время как самый дорогой китайский автомобиль из когда-либо выпущенных и доступных для покупки, стоимостью пять миллионов юаней (около 800 тысяч долларов).

И это только начальная цена. Самая высокая его стоимость — 1,2 млн долларов.