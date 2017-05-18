Назарбаева из аэропорта Пекина увезли на самом дорогом китайском авто
Седан Hongqi L5 дороже даже, чем Rolls Royce.
Седан Hongqi L5 дороже даже, чем Rolls Royce.
В ролике запечатлен борт № 1, приземляющийся в аэропорту столицы Китая. Там президента встречал почетный караул, а маленькая девочка подарила ему букет цветов.
Из аэропорта Елбасы увезли, судя по всему, на представительском седане, стилизованном под ретро автомобиле Hongqi L5. Он доступен только в Китае и дороже даже, чем Rolls Royce.
L5 известен в настоящее время как самый дорогой китайский автомобиль из
И это только начальная цена. Самая высокая его стоимость — 1,2 млн долларов.
Седан был представлен в 2013 году на Шанхайском автосалоне и является официальным государственным автомобилем Китая, так как он используется генеральным секретарем коммунистической партии Си Цзиньпином.
Каждый такой автомобиль выпускается с учетом индивидуальных пожеланий владельца, работа занимает три месяца.
Напомним, 15 мая лидеры 29 государств собрались в Пекине на форуме «Один пояс — один путь».