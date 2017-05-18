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21:51 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаева из аэропорта Пекина увезли на самом дорогом китайском авто

Седан Hongqi L5 дороже даже, чем Rolls Royce.

Пресс-служба Акорды опубликовала видеозапись визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Пекин, где он принял участие в первом экономическом форуме «Один пояс — один путь», передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В ролике запечатлен борт № 1, приземляющийся в аэропорту столицы Китая. Там президента встречал почетный караул, а маленькая девочка подарила ему букет цветов.

Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz

Из аэропорта Елбасы увезли, судя по всему, на представительском седане, стилизованном под ретро автомобиле Hongqi L5. Он доступен только в Китае и дороже даже, чем Rolls Royce.

L5 известен в настоящее время как самый дорогой китайский автомобиль из когда-либо выпущенных и доступных для покупки, стоимостью пять миллионов юаней (около 800 тысяч долларов).

И это только начальная цена. Самая высокая его стоимость — 1,2 млн долларов.

Источник: Nur.kz

Седан был представлен в 2013 году на Шанхайском автосалоне и является официальным государственным автомобилем Китая, так как он используется генеральным секретарем коммунистической партии Си Цзиньпином.

Каждый такой автомобиль выпускается с учетом индивидуальных пожеланий владельца, работа занимает три месяца.

Напомним, 15 мая лидеры 29 государств собрались в Пекине на форуме «Один пояс — один путь».

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