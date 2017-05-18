С октября 5,6 млн пенсионеров в Украине будут получать на 200−1000 грн больше

— Наша основная позиция в законопроекте, что пенсионеры должны быть равны. На одинаковых условиях должны назначаться пенсии. Одно из основных направлений, предусмотренных документом — это осовременивание пенсий, точнее их размера. Пенсии «старых» пенсионеров (которые вышли на пенсию в прежние годы) и новых (которые выходят на пенсию сейчас) должны назначаться согласно единым принципам. Если два человека имеют равные показатели на уровне по стажу и средней зарплате, они должны получать равные по размеру пенсии. Это является основным, коренным положением этого законопроекта. Потому что сейчас люди в зависимости от того, когда они вышли на пенсию, могут получать пенсию, размер которой отличается до 3-х раз, и это сегодня вызывает наибольшее социальное недовольство. Человеку назначили пенсию, и она потом 5−10 лет не меняется.

— Кто будет рассчитывать сумму, которую нужно за себя доплатить? Пенсионный фонд?

— Давайте рассмотрим варианты. Например, у человека выходит страховой стаж 24,5 лет. Такая ситуация может быть. Человек может, например, отложить свой выход на пенсию на полгода и отработать их или доплатить за себя.

— А если у человека ситуация, что он хочет выйти на пенсию, но страховой стаж не дотягивает до 25 лет, какие варианты предусмотрены новым законом?

— С 2004 года будут учитываться все страховые взносы в полном размере или пропорционально, если там меньше. А до 2004 года — весь стаж трудовой, который был наработан по действующим на то время нормам. Мы не меняем этих норм, какие условия учета стажа были до 2004 года, так же и будут учитываться.

— Будем говорить нормой законопроекта. Его 24 статья говорит о том, что страховой стаж — это весь период, за который уплачены взносы в Пенсионный фонд в размере не менее минимальных. Обратите внимание, не менее минимальных. То есть, если человек работает на минимальную заработную плату, соответственно он уплачивает минимальный страховой взнос. Если он работает, его каким-то образом оформляет работодатель не на минимальную, а на 0,5 ставки, снова-таки понятно, что это не полный стаж — это будет только полмесяца. Сейчас даже если человек работает полмесяца, платится в Пенсионный фонд как за полный месяц и взнос рассчитывается от минимальной зарплаты. И есть такая манипуляция, как перевод сотрудника на гражданско-правовой договор, чтобы платить немного меньше, чем взнос от минимальной зарплаты. И человек уже должен понимать, что после принятия закона в таком случае у него будет считаться неполный стаж. А требования к нему увеличиваются. И уже сам сотрудник будет требовать от работодателя соблюдения законодательства.

— Да, до 25 лет. Для того, чтобы выйти в 60 лет на пенсию, нужно будет иметь страховой стаж 25 лет. Это еще одно важное положение. Наше основное задание, чтобы люди имели больший страховой стаж. Имеется в виду что, вы же знаете, многие работают нелегально. Так вот, мы будем увеличивать требования к стажу таким образом, чтобы люди могли больше работать легально. Они будут понимать, что для пенсии им нужно будет больше стажа.

— Законопроектом предполагается увеличение страхового стажа: как говорилось, будет до 25 лет?

— А теперь не будет условия при наличии денег?

— Был предусмотрен показатель 20%, но в законе было написано, что при условии наличия денег. А денег, как правило, не было.

— А как до сих пор было?

— 50% инфляции и 50% средней зарплаты. Суммируется. И не менее чем на этот показатель.

— А на какой показатель будет увеличиваться, согласно нынешнему варианту законопроекта?

— Да, предусмотрено, что вначале мы делаем осовременивание пенсий. Выравнивание при одинаковых условиях. А затем также будет механизм индексации. В последующие годы средняя зарплата, из которой рассчитывается пенсия, будет увеличиваться автоматически не менее чем на определенный показатель. Если будет расти средняя зарплата, автоматически будут повышаться пенсии. И это будет прямо в законе прописано.

— Нет, в законе размер доплат уже определен. Если человек платит минимальный страховой взнос за год, то там предусмотрен коэффициент двоечка. Например, если за месяц мы платим 704 грн минимальный взнос. За год это 8804 грн, с коэффициентом это будет 16 тысяч. Соответственно, если нужно за месяц за себя доплатить, то это 704 умножить на два.

— То есть если человеку недостает два года стажа, нужно 32 тысячи доплатить?

— Нет, не верно. Второй год будет идти с коэффициентом 1,8. Затем 1,6 и 1,4.

— А если человек не может такую сумму внести?

— Тогда дорабатывает.

— А если не может доработать, остается без пенсии?

— Нет, в 65 лет выходят на пенсию все, кто имеет 15 лет страхового стажа. Женщины в 63 года.

— А в 60 лет выход на пенсию, при наличии 25 лет страхового стажа, этот возраст одинаков и для женщин, и для мужчин?

— Нет, у нас для женщин с 1 апреля 2017 года был повышен пенсионный возраст. Был 55 лет. Сейчас это 58 лет. Это предусмотрено законом «Мероприятия по законодательному обеспечению осуществления пенсионной реформы», который был принят еще в 2011 году. То есть для женщин это 58 лет, а для мужчин 60 лет.

— Хорошо, а те, кто и в 65 лет, а женщины в 63 года, не имеют 15 лет страхового стажа?

— Им назначается не пенсия, а государственная социальная помощь. Но она назначается только в зависимости от доходов. И на сегодняшний день такая норма есть.

— А сколько она составляет?

— Если доход не больше прожиточного минимума, и человек живет одинокий, ему будет назначена выплата в размере прожиточного минимума. Если человек живет в семье, и семья обеспечена, помощь назначена не будет.

— А размер пенсии от чего будет зависеть? Например, тот, кто имеет 25 лет страхового стажа, не будет ли получать столько же, сколько человек, у которого, например, 35 лет стажа?

— Размер пенсии зависит от стажа и размера дохода.

— А в чем же тогда суть, как вы говорили, приведения всех к единым условиям через принятие закона?

— При одинаковых условиях! Если человек имеет тридцать лет стажа и вышел на пенсию сегодня, а другой человек имеет тридцать лет стажа также, но вышел на пенсию десять лет назад, они должны получать равные пенсии. А сегодня такая ситуация, что они отличаются.

— То есть градация пенсий все равно будет?

— Конечно! В зависимости от стажа, от дохода. Все это остается. Мы просто применяем одинаковую формулу для всех, но она зависит от стажа и размера заработанного.

— Какие могут быть размеры пенсий после вступления в силу закона о пенсионной реформе?

— Будет зависеть от стажа и размера заработанного дохода.

— Назовите порядок цифр хотя бы.

— От минимальной (1 312 грн с 01.05.2017, с 1 декабря будет 1 373 грн) до максимальной. Максимальная — 10 740 грн.

— А как, например, решили с теми пенсионерами, которые вышли на пенсию 20 лет назад? Как будет осовремениваться пенсия для них? Ведь явно же их зарплаты отличались от нынешних.

— В абсолютном выражении отличались, но смотрим в относительном. Будет учитываться коэффициент заработной платы по отношению к средней зарплате в Украине на тот момент времени, когда она выплачивалась.

— Рассчитывали ли вы, насколько могут увеличиться пенсии уже действующих пенсионеров в результате реформы?

— Увеличение кому-то будет до 200 грн (плюс к нынешней пенсии), кому-то больше 1 тыс. грн. По нашим расчетам, повышение более 1 тыс. грн должны получить 1,2 млн украинских пенсионеров. В целом повышение затронет 5,6 млн человек.

— Премьер-министр Владимир Гройсман вчера озвучил огромную сумму, которая будет необходима для претворения этого осовременивания в жизнь — 30 млрд грн. Понятно ли, откуда будут взяты эти средства?

— Уже давно понятно. С 1 января 2017 года мы ввели минимальную зарплату (3,2 тыс. грн) — в Пенсионный фонд за 4 месяца текущего года мы уже получили 7,9 млрд грн свыше плана. Всего по состоянию на 17 мая получили 51 млрд грн. А нам, по нашим подсчетам, на этот год на осовременивание нужно 11 млрд грн. То-есть вы понимаете, что если 7,9 млрд мы уже имеем, то 11 до конца года точно будем иметь.

— Граждане, которые проживают в ОРДЛО и на оккупированной территории Крыма, как на них отразится пенсионная реформа?

— У нас все, кто граждане Украины, стоят на учете в Пенсионном фонде. И все, кто там стоит на учете, будут охвачены осовремениванием. Приехав на подконтрольную территорию, они смогут получить пенсию, повышенную, если для них будет предусмотрено повышение.

— А человеку, чтобы его пенсия была осовременена, нужно будет куда-то обратиться, принести документы, или это произойдет автоматически?

— Перерасчет будет произведен автоматически — у Пенсионного фонда все необходимые данные есть.

— Если все пойдет по плану и Рада законопроект утвердит, когда могут быть повышены пенсии?

— Это все делается, чтобы уже с 1 октября 2017 года пенсии выплачивались в новом размере.

— Не опасаетесь ли вы, что повышение может привести к витку инфляции?

— Инфляция происходит тогда, когда вбрасываются деньги, непокрытые экономическими показателями. На сегодня 7,9 млрд грн мы уже накопили. Мы не вбрасываем деньги, необеспеченные экономическими показателями. Это реальные деньги, которые уже есть. Поэтому это не влияет на инфляцию. Нет, совсем небольшая потребительская инфляция за счет увеличения числа платежеспособных граждан все-таки может быть. Но сразу скажу, но она будет перекрыта, потому что она будет покрыта товаром.

— В каких пределах эта незначительная потребительская инфляция может быть, вы рассчитывали?

— Нет, мы не рассчитывали. Я не могу сказать, в первую очередь это вопрос к НБУ, наверное. Но у нас, подчеркиваю, эти траты обеспечены. Мы не берем из бюджета ни копейки дополнительных средств. Это то, что уже заработано. Поэтому это не может быть поводом для инфляции.

— Повышение пенсий повлияет на количество субсидий, которые выдаются гражданам?

— Субсидия назначается в соблюдение принципа, согласно которому человек должен платить за коммунальные услуги не более 15% своего дохода. Если мы говорим о том, что у нас эта формула существует, а она существует и ее никто не отменял, то максимально, что может быть, если пенсия человека увеличится на 1 тыс. грн, то на 15% из этой суммы уменьшится субсидия. Но это не значит, что ее кто-то отменит. Например, человек получит доплату в пенсию 200 грн или 1 тыс. грн, просто на 15% от суммы уменьшится субсидия.

— А совсем отменяться субсидия не будет?

— Нет, конечно! Понятно, если человек сейчас получается маленькую субсидию, например, 150 грн, а его пенсия после осовременивания увеличится на 1 тыс. грн, то, конечно, она перекроет субсидию и ее платить не будут.

— Вы подсчитывали, насколько после повышения пенсий уменьшится объем выплат из бюджета на субсидии?

— Ну, опять же, чисто математически при 15% от суммы повышения пенсий уменьшатся и объемы выплат на субсидию.

— От повышения пенсионного возраста все-таки решили отказаться?

— У нас нет как такого повышения пенсионного возраста.

— А с МВФ по каким нормам были дискуссии?

— Скажу так, дискуссии были практически по каждой норме. И та позиция, которая у нас есть, это то, с чем они в целом согласны. Может не на 100%, может не по каждому слову. Но они поддерживают все эти позиции. Позавчера мы сидели с МВФ почти целый день (от Минсоцполитики участие принимали два заместителя министра). И позавчера мы им сказали, что мы выносим эту версию на Кабмин. И возражений от них не было.

— И все-таки, на чем настаивал МВФ во время переговоров по пенсионной реформе?

— Одним из требований МВФ было повышение пенсионного возраста.

— До какого возраста хотели поднять?

— До 63 лет и для мужчин, и для женщин.

— И как вам удалось их переубедить?

— Ну, нашли аргументы. Основное, что интересует МВФ, это финансовая сбалансированность. И мы им эти цифры показали. Основной аргумент был это, конечно же, повышение поступлений за счет повышения минимальной зарплаты.

— Какие еще нововведения предусмотрены законопроектом?

— Много норм. Например, можем говорить, что документом отменяются специальные пенсии. Но тем, кому они уже назначены, у них их никто не отберет. Она будет платиться в том же размере, в котором и платится.

— Специальные пенсии вы имеете в виду чьи?

— Эти пенсии получают работавшие на госслужбе, прокуратура, все другие. Все это ликвидируется.

— А как же люди, которые служат в АТО, как они будут мотивированы совершать подвиги, служить дольше?

— Вопрос военных пенсий у нас идет отдельно. И они остаются отдельным законом. Полиция, военные, это все идет по военному закону. Чернобыльцев мы также не затрагиваем.

— То есть осовремениванием пенсий военные и полицейские не будут охвачены?

— Пока нет.

— А среди них есть проблема разрыва, как в сфере гражданских пенсий?

— Проблема есть и со временем она также будет решаться.

— Что еще есть принципиально новое в законе?

— Например, будет увеличен размер максимального взноса, мы поднимаем его почти в два раза. На сегодня максимальная величина, с которой платятся взносы, 40 тысяч. Таким образом, если человек получает зарплату 50 тыс. грн, то для пенсии у него берутся взносы от 40 тыс. грн. А эта сумма будет повышена до 80 тыс. грн. Таким образом, отчисления будут считаться от 50 тыс. грн. И это тоже увеличит поступления в Пенсионный фонд — по нашим расчетам, на будущий год это дополнительно даст 4 млрд грн.

— Когда планируете внести законопроект в Раду?

— Сразу же, как его одобрит Совет реформ.

— А когда это может произойти?

— Дата проведения заседания Совета реформ еще не назначена.

— А каковы ваши ожидания, когда это может произойти?

— Полагаю, на следующей неделе Совет реформ должен рассмотреть законопроект.

Беседовала Елена Голубева.