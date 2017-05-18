Россельхознадзор вводит запрет на молочку 7 предприятий Беларуси

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Россельхознадзор с пятницы 19 мая вводит временный запрет на поставки молочной продукции с 7 белорусских предприятий, сообщило российское ведомство в четверг.

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В Россельхознадзоре констатировали, что случаи поставок в РФ продуктов из Беларуси с нарушением ветеринарно-санитарных требований продолжают выявляться, а в последнее время они приобрели систематический характер.

«Учитывая неоднократные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушения показателей безопасности, повторные обнаружения наличия остатков антибиотиков в молочной продукции, Россельхознадзор с 19 мая вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции высокого риска — сухое молоко, сыр, масло», — говорится в сообщении.

Так, под санкции попали:

Кобринский маслодельно-сыродельный завод Молодечненский молочной комбинат Молочная компания «Новогрудские дары» Пружанский молочный комбинат Слуцкий сыродельный комбинат Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

В ведомстве отметили, что белорусской стороне была также направлена информация о поставках некачественной продукции ОАО «Барановичский молочный комбинат», СООО «Верхний луг», ОАО «Здравушка-милк», «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат». Кроме того, повторно выявлено наличие остатков антибиотиков в продукции ПУП «Молочный полюс».

В Россельхознадзоре призвали коллег из Беларуси провести расследование по каждому факту и представить результаты с приложением необходимых документов, в противном случае в отношении данных изготовителей продуктов питания также будут приняты ограничительные меры.