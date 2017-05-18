Россельхознадзор вводит запрет на молочку 7 предприятий Беларуси
Под санкции попал ряд молочных комбинатов
Под санкции попал ряд молочных комбинатов
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Россельхознадзор с пятницы 19 мая вводит временный запрет на поставки молочной продукции с 7 белорусских предприятий, сообщило российское ведомство в четверг.
В Россельхознадзоре констатировали, что случаи поставок в РФ продуктов из Беларуси с нарушением
«Учитывая неоднократные нарушения
Так, под санкции попали:
Кобринский
В ведомстве отметили, что белорусской стороне была также направлена информация о поставках некачественной продукции ОАО «Барановичский молочный комбинат», СООО «Верхний луг», ОАО «Здравушка-милк», «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский
В Россельхознадзоре призвали коллег из Беларуси провести расследование по каждому факту и представить результаты с приложением необходимых документов, в противном случае в отношении данных изготовителей продуктов питания также будут приняты ограничительные меры.