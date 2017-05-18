В Омской области засняли ошеломляющие тучи насекомых
Очевидец заснял ошеломляющие своим объемом тучи пока что неизвестных насекомых.
Очевидец заснял ошеломляющие своим объемом тучи пока что неизвестных насекомых.
На кадрах видно вытянутые вверх черные столбы. Насекомых так много, что их скопление больше напоминает дым.
Как утверждается, природное явление сфотографировано в Крутинском районе Омской области. Снимки выложены в группу «Регик55» соцсети «ВКонтакте».
Пользователи гадают, кто это может быть. Во мнениях в основном фигурируют такие виды насекомых, как саранча,
Отметим, что схожее явление зафиксировано в Таганроге.
Вполне вероятно, такое скопление насекомых связано с их спариванием и является диковинкой лишь для городского жителя.