Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Антипротестный клип Алисы Вокс заказал бывший сотрудник Кремля
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
"Я вроде девочку рожала": Гузеева о новом образе дочери
59-летняя Кондулайнен разделась в Доминикане
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Порошенко своим указом легализовал подразделения ДНР
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
12Воспоминания Набережной Круазет
21:51 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области засняли ошеломляющие тучи насекомых

Очевидец заснял ошеломляющие своим объемом тучи пока что неизвестных насекомых.

На кадрах видно вытянутые вверх черные столбы. Насекомых так много, что их скопление больше напоминает дым.

Как утверждается, природное явление сфотографировано в Крутинском районе Омской области. Снимки выложены в группу «Регик55» соцсети «ВКонтакте».

Пользователи гадают, кто это может быть. Во мнениях в основном фигурируют такие виды насекомых, как саранча, комар-толкунец, мотыль.

Отметим, что схожее явление зафиксировано в Таганроге.

Вполне вероятно, такое скопление насекомых связано с их спариванием и является диковинкой лишь для городского жителя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал ЧМ
Коалиция США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии
Власти Нью-Йорка не рассматривают наезд автомобиля как теракт
В Госдуме поддержали кандидатуру Антонова на пост посла в США
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»
Медики подтвердили самоубийство музыканта Криса Корнелла
Спорт
Назад в Кельн: сборная России вышла в полуфинал ЧМ Сборная России обыграла Чехию в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь