В Омской области засняли ошеломляющие тучи насекомых

На кадрах видно вытянутые вверх черные столбы. Насекомых так много, что их скопление больше напоминает дым.

Как утверждается, природное явление сфотографировано в Крутинском районе Омской области. Снимки выложены в группу «Регик55» соцсети «ВКонтакте».