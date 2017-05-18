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21:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии потеплеет до +25 градусов

Правда днем все же не будет так жарко.

Источник: РИА "Новости"

19 мая ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Осадков не предвидится, но днем в северных районах пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер неустойчивый слабый, днем — порывистый до 5 м/с. Температура воздуха ночью составит +6−11 градусов, по северо-востоку Башкирии похолодает до +2 градусов.

Днем жителей республики ожидает приятное потепление: термометр покажет отметку в +25 градусов. Автолюбителям также не стоит беспокоится: видимость хорошая.

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