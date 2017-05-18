В Башкирии потеплеет до +25 градусов
Правда днем все же не будет так жарко.
Правда днем все же не будет так жарко.
19 мая ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Осадков не предвидится, но днем в северных районах пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер неустойчивый слабый, днем — порывистый до 5 м/с. Температура воздуха ночью составит +6−11 градусов, по
Днем жителей республики ожидает приятное потепление: термометр покажет отметку в +25 градусов. Автолюбителям также не стоит беспокоится: видимость хорошая.