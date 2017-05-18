Вертолетное такси будет доставлять туристов на перевал Дятлова из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Туристы смогут добираться на перевал Дятлова из Екатеринбурга на вертолете.

Раньше в подобное путешествие можно было отправиться только из города Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил журналистам Евгений Свитов, руководитель уральского клуба путешественников «Дикий Север», который организует вертолетные экспедиции.

«От Екатеринбурга до Нягани — 990 километров, а туристы, которые приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга ценят свое время. Поэтому мы разработали маршрут из Екатеринбурга, он откроется 22 июня. По замыслу, путешественники на вертолетном такси пролетят 370 километров до самого северного города Свердловской области — Ивделя, где машина будет дозаправлена, а участники экспедиции смогут перекусить. Оттуда группа будет доставлена на сам перевал Дятлова, где запланирована полуторачасовая фотосессия», — рассказал Свитов.

По его словам, в программу экскурсии также входит посещение природных памятников Пермского края и Республики Коми. «За один день туристы смогут побывать сразу в трех регионах России и увидеть места, до которых не так просто добраться. Запланировано, например, посещение природного памятника Маньпупунер (Республика Коми) и хребта Отортен в Пермском крае. Но большинство людей привлекает именно перевал Дятлова в Свердловской области, интерес к нему только увеличивается», — добавил путешественник.

Он также отметил, что пока планируется отправка групп с аэродрома Арамиль, находящегося на окраине города Екатеринбурга. «Мы надеемся, что полеты из Арамиля будут для нас запасным вариантом, так как сейчас ведутся переговоры о вылетах экспедиций с крыши одной из екатеринбургских высоток. Подходящих площадок много, но главное проблема — полеты над Екатеринбургом запрещены. Мы пытаемся договориться, и тогда вертолетное такси будет отправляться на перевал Дятлова максимально эффектно», — рассказал Свитов.

О перевале Дятлова.

Перевалом Дятлова называют место гибели тургруппы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен (в переводе с языка манси — «гора мертвецов»). Группа состояла из лыжников турклуба Уральского политехнического института из Свердловска — пятерых студентов, троих инженеров и инструктора турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Когда туристы не вышли на связь и прошли все сроки их возвращения, были организованы поиски. Тела погибших нашли в разных местах далеко от палатки. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла. Однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.

Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси, ссора между туристами, сход лавины, взрыв пролетавшей над перевалом ракеты и другие.