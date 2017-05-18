Медики подтвердили самоубийство фронтмена Soundgarden Криса Корнелла
Причиной смерти американского гитариста и певца, лидера
Причиной смерти американского гитариста и певца, лидера
Версию о самоубийстве подтвердили медэксперты округа Уэйн, штат Мичиган.
Тело музыканта было обнаружено полицией, которые прибыли в отель, где проживал Корнелл, после звонка его друга.
«Когда офицеры вошли в номер, они нашли Криса Корнелла лежащим на полу в ванной без признаков жизни, он был мертв», — заявил представитель правоохранительных органов Детройта Дэн Донаковски.
Корнелл умер в возрасте 52 лет. По словам менеджера музыканта Брайана Бамбери, кончина исполнителя была крайне неожиданной.
Крис Корнелл в 1984 году основал
Артист также работал над сольными альбомами. Его последняя пластинка, Higher Truth, вышла в 2015 году.