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21:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Медики подтвердили самоубийство фронтмена Soundgarden Криса Корнелла

Причиной смерти американского гитариста и певца, лидера гранж-группы Soundgarden Криса Корнелла стал суицид. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Версию о самоубийстве подтвердили медэксперты округа Уэйн, штат Мичиган.

Тело музыканта было обнаружено полицией, которые прибыли в отель, где проживал Корнелл, после звонка его друга.

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«Когда офицеры вошли в номер, они нашли Криса Корнелла лежащим на полу в ванной без признаков жизни, он был мертв», — заявил представитель правоохранительных органов Детройта Дэн Донаковски.

Корнелл умер в возрасте 52 лет. По словам менеджера музыканта Брайана Бамбери, кончина исполнителя была крайне неожиданной.

Крис Корнелл в 1984 году основал рок-коллектив Soundgarden, который стал известен как член «большой четверки» сиэтлского гранжа наряду с группами Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam.

Артист также работал над сольными альбомами. Его последняя пластинка, Higher Truth, вышла в 2015 году.

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