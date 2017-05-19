Американка создала платье из 10 тысяч оберток от конфет
Жительница американского штата Пенсильвания сделала платьев из 10 тысяч оберток от конфет Starburst. Девушка опубликовала снимки в разноцветном наряде на своей странице в соцсети Facebook.
Жительница американского штата Пенсильвания сделала платьев из 10 тысяч оберток от конфет Starburst. Девушка опубликовала снимки в разноцветном наряде на своей странице в соцсети Facebook.
Как пишет Mashable, художница Эмили Сейлхамер (Emily Seilhamer) познакомилась со своим мужем благодаря его любимым конфетам Starburst, которыми он ее угостил. Американка попросила возлюбленного оставлять обертки от сладостей ей и через некоторое время у женщины накопился мешок разноцветной бумаги.
По словам Сейлхамер, создание платья не было тяжелым процессом, но заняло много времени. Каждую обертку она выпрямляла при помощи утюга и скрепляла их эластичной нитью. Также ей приходилось несколько раз менять дизайн наряда
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