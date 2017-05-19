Непобедимый Паскевич. История лучшего полководца Николая I
8 (19 по новому стилю) мая 1782 года родился русский военачальник,
8 (19 по новому стилю) мая 1782 года родился русский военачальник,
Полный кавалер
Эпоха правления императора Николая I, начавшаяся с восстания декабристов и завершившаяся поражением в Крымской войне, не получила в истории таких же восторженных оценок, как примеру правление Петра I, или же царствование Екатерины Великой. Жесткая линия, проводимая Николаем Павловичем как во внутренней, так и во внешней политике, закончилась глубоким кризисом в последние годы его царствования.
Во многом
А ведь именно Паскевич единственный в истории кавалер одновременно двух орденов — Святого Георгия и Святого Владимира, а также один из четырёх полных кавалеров ордена Святого Георгия. Паскевич — обладатель самой большой в истории Российской империи единовременной денежной награды в один миллион рублей ассигнациями. Он же был удостоен права на воинские почести, определённые только императору.
Паж императора Павла
Иван Паскевич родился 8 (19 по новому стилю) мая 1782 года в Полтаве, в семье председатель Верховного Земского Суда Вознесенской губернии, коллежского советника Фёдора Григорьевича Паскевича.
Паскевичи — малороссийский потомственный казацкий род Полтавского полка, ведущего начало от казака Пасько, старшины в армии гетмана Богдана Хмельницкого.
Родители, дав Ивану первоначальное образование, определили его вместе с братом Степаном в столичный Пажеский корпус. Это учебное заведение станет полностью военным в 1802 году, а на момент поступления братьев Паскевичей корпус занимался воспитанием юношей для придворной службы. Воспитанники корпуса часто бывали при дворе, а вот с учебой дело обстояло туго. Воспитанием и обучением внуков в Петербурге занялся дед Ивана и Степана, Григорий Иванович.
Чтобы затем не возвращаться к теме Степана Паскевича, скажем, что его карьера тоже удалась, но не по военной, а по гражданской службе — он губернаторствовал в Тамбове, Курске и Владимире.
Ивану Паскевичу благоволила фортуна — незадолго до окончания Пажеского корпуса он попался на глаза императору Павлу I, который произвел его в
Карьерный взлет Паскевича прервался в 1801 году — после дворцового переворота и гибели Павла I любимчики погибшего императора оказались не в чести у Александра I.
Боец, дипломат и педагог
Весной 1805 года Паскевич получил назначение под начало генерала Ивана Михельсона, в составе армии которого он принял участие в
Во время этой войны
При Прозоровском Паскевич исполнял обязанности посланника, дважды побывав в Стамбуле, в том числе решив вопрос об обмене военнопленными.
За это он был произведен в капитаны, а также удостоен ордена Полумесяца — награды от султана.
Покончив с дипломатическими обязанностями, Паскевич вернулся на поле боя — он был ранен при осаде Браилова, отличился в сражении под Татарицей и был награждён орденом святой Анны 2-й степени, участвовал в штурме Базарджика, отбил контратаку турок при осаде Варны.
В декабре 1810 года Паскевичу была поручена задача формирования нового, Орловского полка. Под его командование был переданы, что называется, «штрафники» — плохо дисциплинированные солдаты, уличенные в различных нарушениях офицеры. Но командир полка показала себя с наилучшей стороны — заботясь о личном составе, называя только за дело, Паскевич сумел завоевать доверие и уважение к себе, выстроить дисциплину и наладить обучение подчиненных.
Вчерашние «штрафники» превратились в образцовый полк, а Паскевича срочно отправили на лечение — здоровье от тяжких трудов пошатнулось.
«Познакомься с одним из лучших генералов моей армии»
В январе 1812 года Иван Паскевич возвращается в армию генералом и получает под командование 26-ю дивизию.
Во время Отечественной войны генерал Паскевич проявил себя блестяще. В Бородинском сражении его дивизия отчаянно оборонялась от войск Евгения Богарне, имевших пятикратный перевес в живой силе.
Под генералом погибли две лошади, а сам он даже не был контужен.
В сражении под Красным Паскевич возглавил штыковую атаку трех пехотных полков, опрокинувших колонны маршала Нея.
Во время заграничного похода русской армии Иван Паскевич отличился в боях под Лейпицгом, за что был произведен в
В Париже случилось событие, которое в жизни Паскевича сыграло важнейшую роль.
Во время смотра войск Александр I представил 32-летнего генерала своему 18-летнему брату Николаю Павловичу: «Познакомься с одним из лучших генералов моей армии, которого я ещё не успел поблагодарить за его отличную службу».
После Отечественной войны Паскевич командовал дивизией, расквартированной в Смоленске, выполнял особые поручения императора, сопровождал в путешествии по России и Европе брата императора, великого князя Михаила Павловича.
Паскевич был противником армейской реформы проводившейся графом Аракчеевым, полагая, что насаждаемая в войсках муштра ничего не дает в плане усиления боеспособности частей.
Покоритель персов
Среди декабристов оказалось немало героев Отечественной войны 1812 года, но Паскевичу революционные настроения близки не были. Ставший в декабре 1825 года императором Николай Павлович, подавив восстание декабристов, назначил Паскевича членом Верховного уголовного суда. В сложившихся условиях это было максимальное проявления доверия.
Коронация Николая I состоялась в августе 1826 года, а за две недели до нее Паскевич был откомандирован на Кавказ, где началась
7-тысячная армия под командованием Ивана Паскевича 14 сентября 1826 года нанесла поражение 35-тысячному войску наследного принца
Весной 1827 года русская армия перешла в наступление, заняла Нахичевань, Эривань и Тебрих, и стала угрожать Тегерану. Персы начали переговоры о мире, хотя и отчаянно пытались их затягивать. Паскевич и сам участвовал в переговорах, а когда они буксовали, проводил небольшие военные операции, после чего персы шли на уступки.
10 февраля 1828 года был подписан мир в деревне Туркманчай, по которому Персия уступала России Эриванское и Нахичеванское ханства, а также обязывалась выплатить 20 млн рублей серебром контрибуции.
Эта победа стала первым триумфом эпохи Николая I, император не скупился на награды. Высочайшим указом
Эрзерум просит милости
В 1828 году вспыхнула очередная
В июне 1828 года войска Паскевича двинулись к крепости Карс, осадили ее и принудили к капитуляции. 23 июля русская армия штурмом взяла крепость Ахалкалаки. В августе 1828 года у стен крепости Ахалцих 9000 русских воинов под командованием Паскевича нанесли поражение 30-тысячной турецкой армии под командованием
Отбив весной 1829 года попытки турок вернуть утраченные крепости, в июне Паскевич привел армию под стены Эрзерума. Нанеся поражение османам в нескольких стычках, русский генерал потребовал капитуляции города, и Эрзерум сдался на милость победителей.
За взятие Эрзерума Иван Паскевич был удостоен ордена святого Георгия 1-й степени.
«Варшава у ног Вашего Императорского Величества»
После окончания
Опытный Паскевич действовал быстро и решительно — обойдя сильную армию поляков под начальством Скржинецкого, он оттеснил противника к Варшаве и предложил им сдаться. После отрицательного ответа, был начат штурм.
26 августа 1831 года Паскевич отправил донесение императору: «Варшава у ног Вашего Императорского Величества».
С донесением в Петербург поехал
В сентябре 1831 года главнокомандующий действующей армией,
Теперь имя полководца официально звучало как Иван Фёдорович Варшавский, граф
Николай I решил, что лучшей кандидатуры на роль наместника в Польше, чем сам Паскевич, быть не может. Ивану Паскевичу действительно удалось укрепить русскую власть в Польше. Ненавидевшие его польские националисты планировали несколько раз покушения на наместника, но эти идеи потерпели фиаско.
Фельдмаршал трех стран
Вспыхнувшая 1848 году революция в Венгрии заставила австрийского императора
Паскевич справился с задачей как всегда. 1 августа мятежники капитулировали. В сентябре 1849 года
5 октября 1850 года в Варшаве состоялся торжественный парад войск в честь 50-летнего служебного юбилея Ивана Паскевича. Присутствовавший на церемонии император Николай I вручил юбиляру новый образец фельдмаршальского жезла с надписью «За двадцатичетырехлетнее предводительство победоносными русскими войсками в Персии, Турции, Польше и Венгрии», а король прусский и император австрийский возвели его также в фельдмаршалы своих войск.
Старый полководец не пережил падения Севастополя
В 1853 году, в начале Крымской войны, Паскевич был назначен главнокомандующим Южной и Западной армиями. Но полководцу было уже 72 года, здоровье его было неважным, а в мае 1854 года под Силистрией Паскевич был сильно контужен ядром. Фельдмаршал вынужден был сдать командование и уехать на лечение.
Он вернулся к исполнению обязанностей наместника в Польше, но контузия привела к обострению хронических болезней. А тут еще неудачных ход Крымской войны добавлял переживаний немолодому Паскевичу.
В феврале 1855 года умер Николай I, и для Паскевича это стало очередным сильным потрясением. Последним ударом стало оставление русскими войсками Севастополя в начале сентября 1855 года, после новости о котором полководец слег и уже больше не вставал.
Иван Федорович Паскевич умер 20 января 1856 года. Первоначально прах полководца покоился в Польше, но в 1889 года останки Паскевича и его жены были перезахоронены в семейной усыпальнице князей Паскевичей, выстроенной в Гомеле.