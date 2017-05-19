На крыше, фабрике и в аэропорту. 12 идей, как провести «Ночь в музее»

Вот уже одиннадцатый год «Ночь в музее» открывает двери всех крупнейших столичных выставочных центров. В этом году в Москве пройдёт около 500 мероприятий основной программы — гостей ожидают не только в музеях, но и в театрах, библиотеках, парках, зоопарках.
Уже на подходе к музею можно неожиданно оказаться в центре событий: с 18:00 до 23:00 по городу будут курсировать артисты на брендированных автомобилях. Они сделают остановки и выступят у Третьяковской галереи, Музея космонавтики, Центрального Манежа, Зоопарка и Дарвиновского музея.
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В музее
Государственный Дарвиновский музей
Ул. Вавилова, 57 (метро «Академическая»)
«Ночь в музее» — единственный шанс увидеть в Дарвиновском музее выставку «Энди Уорхол. Вымирающие виды» бесплатно. Эта серия картин стала одной из самых известных и дорогих в наследии поп-звезды современного искусства, с ней же связана нашумевшая кража XXI века (в 2015 году злоумышленники похитили сразу три работы из «Вымирающих видов» и выручили за них сотни тысяч долларов).
Посетитель на выставке "Энди Уорхол. Вымирающие виды" в Дарвиновском музее в Москве. | Источник: РИА "Новости"
Посетителей приглашают на экспериментальную выставку «Пушист и опасен!». Экспозиция познакомит с историей появления знаменитых образов Дракулы, Оборотня и других героев голливудских ужастиков, а также объяснит, зачем животным нужны острые иглы, когти и зубы. В этот вечер гостей Дарвиновского музея ждут даже на крыше, где можно будет осмотреть экспозиции «Тайны Дарвиновского музея» и «Глядя на птиц», а с наступлением сумерек послушать выступление музыканта Влада Андреева.
Музейное объединение «Музей Москвы»
Зубовский бульвар, 2 (метро «Парк Культуры»)
20 мая «Музей Москвы» на Зубовском бульваре и все его филиалы будут работать до полуночи. В программе самые интересные экскурсии научных сотрудников организации: от истории средневековой Москвы до мира советского фотографа Бориса Косарева, от загадок старинного города до истории комплекса «Провиантские магазины».
В 21:00 можно посетить лабораторию самопознания «ВАСЯБЕГИ», посвящённую современным московским подросткам, а в Корпусе № 2 узнать, как «звучат» мировые столицы: Фрэнк Синатра, Обливион, Пьяцолла… Гостям представят музыкальный проект «Звуки города: Москва-Париж-Нью-Йорк» в исполнении Belcanto-orchestra и органного дуэта «Бельканто».
МВЦ «Музей Моды»
Ул. Ильинка, 4 (метро «Площадь революции»)
Истинных модниц 20 мая ждут в «Музее Моды», где пройдёт сразу несколько бесплатных познавательных лекций. В 16:00 посетители смогут сравнить «глянцевые» журналы времён Петра Великого с современными блогами, в 18:00 узнать о главных законодателях стиля XIX—XX вв., а в 20:00 посетить лекцию о тенденциях периода советской «оттепели» с элементами винтажного показа.
Завершится самая модная программа «Ночи музеев» концертом коллектива The Freemans Orchestra, который исполнит мировые хиты рока в симфонической аранжировке.
Музей хоккея
Ул. Автозаводская, 23, корпус 3 (метро «Автозаводская»)
Для мужской половины в программе масштабной культурной акции тоже найдутся мероприятия по вкусу. Например, двери Музея хоккея с 19:00 до полуночи будут открыты для всех желающих. В программе: просмотр фильма «Хоккейные игры» и мультфильмов на спортивную тематику, турнир по настольному хоккею, просмотр полуфинальных матчей Чемпионата мира по хоккею 2017. Там же будет работать фотозона, где можно примерить хоккейную экипировку и почувствовать себя настоящим голкипером сборной России.
На свежем воздухе
«Коломенское»
Проспект Андропова, 39 (метро «Коломенское»)
В парке «Коломенкое» 20 мая состоится уличный праздник «Белая ночь в Коломенском». С 18:00 до 21:00 здесь под звуки джазовой и эстрадной музыки будут выступать цирковые артисты, проводить конкурсы, флэшмобы и мастер-классы.
В этот день все желающие смогут посетить основные и временные выставки музея, посвящённые Петру I, сокровищам русского искусства XVII века, тайнам церкви Вознесения и даже пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич».
А в 21:00 гостей парка приглашают посмотреть перформанс «Приём иноземного посла в коломенской резиденции царя Алексея Михайловича». У парадного крыльца терема царя Алексея Михайловича соберутся бояре, и перед зрителями разыграют церемонию приёма послов на Руси в том виде, в котором она проходила 400 лет назад.
Сад «Эрмитаж»
Ул. Каретный ряд, д. 3 (метро «Пушкинская», «Маяковская»)
Сад «Эрмитаж» с 15:00 до 21:00 превратиться в площадку образовательного фестиваля «Открытые лекции». Представители московских музеев прочитают свои лучшие лекции на самые разнообразные темы: что общего у знаменитого архитектора Василия Баженова с детективами и сказками Джоан Роулинг, как фотографировать современную Москву, можно ли изучать обществознание по текстам популярного рэпера Oxxxymirona и как по-новому взглянуть на «Черный квадрат» Казимира Малевича. Здесь же можно познакомиться с художниками-визионерами и узнать последние новости из жизни космоса и вселенной.
Среди участников фестиваля — историк искусства Андрей Сарабьянов, apт-кpитик Cepгeй Xaчaтypoв, иcкyccтвoвeд Oльга Baд и многие другие.
Третьяковская галерея на Крымском Валу
Ул. Крымский Вал, 10 (метро «Октябрьская», «Парк Культуры»)
Программа Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу в этом году будет посвящена выставке «Оттепель», которая открыта в музее до 11 июня. В самом здании пройдёт «Фарс-мажорный концерт», где прозвучат главные песни эпохи в исполнении актёров Театра Наций, а во дворе откроется международный фудкорт, посвященный VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 1957 года.
Все желающие смогут сфотографироваться в интерьерах того времени, а к вечеру потанцевать под живую музыку. В программе: фокстрот, джайв, липси, чарльстон, твист и степ.
ЦПКиО имени М. Горького и Музей Парка Горького
Ул. Крымский Вал, 9 (метро «Октябрьская»)
Весь вечер на поляне у Народной обсерватории будут звучать поэзия, проза и музыка, вдохновлённые темой космоса. В это же время гости «Парка Горького» могут посетить выставку «Шестидесятники. Отдых» или посмотреть в Лектории фильмы времён «оттепели»: «Дайте жалобную книгу», «Ещё раз про любовь» и «Я шагаю по Москве». С 18:00 на Смотровой площадке будут проходить шахматные сражения, а в 19:30 начнётся лекция о моде и культуре досуга 60-х годов.
Самое необычное
Институт русского реалистического искусства
Ул. Дербеневская, 7, стр. 31 (метро Павелецкая, «Пролетарская»)
«Ночь музеев» — самое подходящее время для любителей экспериментов. Например, с 17:00 до полуночи в пространстве старинной ситценабивной мануфактуры Эмиля Цинделя, на территории которой, в здании бывшей котельной, сегодня располагается Институт русского реалистического искусства, пройдёт квест-перфоманс «Театральная мануфактура». В этот вечер артисты будут появляться даже из знаменитой котельной трубы, а посетители — разгадывать тайны бывшего владельца фабрики и её краснокирпичных корпусов.
Для юных гостей подготовили не менее необычную программу — мастер-класс с говорящим названием «Я — музейный экспонат», где каждый желающий сможет примерить на себя роль произведения искусства.
Мероприятия ИРРИ пройдут бесплатно, но необходима предварительная регистрация по телефону +7 (495) 276−12−12 или по почте info@rusrealart.ru.
Музей истории Шереметьево
Химки, а/п Шереметьево терминал F, 5 этаж
Отлично провести «Ночь в музее» можно даже в аэропорту. Музей истории Шереметьево, из окон которого открывается захватывающий вид на лётное поле аэропорта, подготовил для посетителей экскурсию по постоянной выставке и терминалам. В этот день известный блогер Артём Каширин поделится секретами профессиональной фотосъемки летающей техники, а директор Музея Аэрофлота расскажет о легендарных и современных самолётах.
Самое интересное — аэропорт впервые представит всем желающим возможность почувствовать себя командиром воздушного судна. На втором этаже Терминала F установят авиатренажёр, в кабине которого можно будет «полетать» и выполнить упражнения, направленные на развитие координации движений.
Мемориальный музей космонавтики
Проспект Мира, 111 (метро «ВДНХ»). Даже если вы уже бывали в Мемориальном музее космонавтики, в «Ночь Музеев» стоит посетить его вновь. В этот вечер там не только пройдёт бесплатная обзорная экскурсия, но и встреча с настоящим лётчиком-космонавтом Александром Ивановичем Лавейкиным. Все желающие смогут задать вопрос Герою Советского Союза, который провёл на борту орбитальной станции «Мир» почти 175 суток и три раза выходил в открытый космос.
После встречи с покорителем космоса стоит выйти на смотровую площадку музея, где будут установлены два телескопа. Сотрудники экскурсионного отдела помогут поближе познакомиться со звёздами и дадут пояснения об объектах, которые можно наблюдать в небе над Москвой в данное время.
Музей русского импрессионизма
Ленинградский проспект, 15, строение 11 (метро «Белорусская»)
Иммерсивный театр, где зрители оказываются в самом центре событий, уже покорил столицу, теперь дело за иммерсивными выставками. Музей русского импрессионизма как раз подготовил такую экскурсию «Музей впечатлений», где в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00 на глазах у зрителей оживут экспонаты.
В этот вечер зрители смогут вспомнить детство вместе с самым известным русским импрессионистом Константином Коровиным, подслушать разговор парочки влюблённых с картины Александра Первухина и услышать трогательные признания в любви художника Валентина Серова. Необычный перфоманс специально для культурной акции подготовили: главный герой российского променад-театра режиссёр Юрий Квятковский и студенты школы-комьюнити при Мастерской Дмитрия Брусникина.