В Каракасе в ходе столкновений свыше 50 человек получили ранения

По данным главы администрации района Барута Херардо Блайда, в местные медучреждения доставлены 34 раненых, причем двое получили ранения в лицо. Серьезно пострадавших нет. Еще 24 человека привезли в центры здравоохранения района Чакао.

Ранее сообщалось, что национальная гвардия применила слезоточивый газ против манифестантов на одной из центральных автомагистралей города. Силы правопорядка помешали митингующим дойти маршем до здания министерства внутренних дел Венесуэлы, где они собирались потребовать прекращения нападений на манифестантов.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, за это время убито более 40 человек.