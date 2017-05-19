В субботу во Владивосток снова прибудет океанский лайнер «Costa Victoria»

Этот океанский суперлайнер продолжает совершать регулярные круизы на линии Южная Корея — Владивосток — Япония — Южная Корея. На его борту свыше двух тысяч туристов, которых ждет в столице Приморья увлекательная информационно-культурная программа. Покинет Владивосток «Costa Victoria» в этот же день, 20 мая, ориентировочно в 23 часа.

При этом «Costa Victoria» уверенно претендует на неофициальное звание «старожила» Владивостока, которое пока принадлежит другому океанскому суперлайнеру — «Diamond Princess» — он за пять лет, в период с 2011-го по 2015 год, совершил восемь заходов в столицу Приморья. А лайнер «Costa Victoria» владивостокцы увидят еще и 31 мая, а также 24 июля. Напомним, что первый заход этого судна во Владивосток состоялся в прошлом году, второй — 2 мая, а третий — 7 мая нынешнего года.

При этом 30 мая в порт Владивосток впервые прибудет еще один океанский лайнер южнокорейского оператора Lotte Tour Development Co — «Costa NeoRomantica».

В целом же в нынешнем году столица Приморья ожидает рекордные для себя по количеству 13 заходов иностранных круизных лайнеров.