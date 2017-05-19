В Москве стартует акция «На работу на велосипеде»

В пятницу каждый участник акции, который поедет на велосипеде до места работы или учебы, сможет воспользоваться скидками и принять участие в конкурсах, список которых можно посмотреть на сайте акции.

В Москве 19 мая будут организованы специальные точки, где участники смогут получить сувениры и угощения. В этот день, а также 28 мая жители смогут бесплатно провезти велосипед в пригородных электричках.

Кроме того, городской велопрокат «Велобайк» подготовил специальные предложения и конкурсы — время бесплатного проката велосипедов для зарегистрированных пользователей увеличится с 30 минут до 60 минут, а тариф «Сутки» обойдется в 120 рублей вместо 150, также пользователям проката раздадут купоны с бонусными баллами.

В этом году в акции примут участие более 60 городов России, а в столице мероприятие продлится до 28 мая и завершится большим Московским велопарадом.

В прошлом году в акции в Москве приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных участников превысило 5 тысяч человек.