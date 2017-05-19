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03:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Наставник хабаровских хоккеистов возглавит сборную России

Наставник хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев возглавит национальную сборную России.

Такое решение было принято на заседании исполкома Федерации хоккея с мячом России, которое прошло 18 мая в Москве. На этом же совещании нынешнего главного тренера команды Сергея Мяуса освободили от должности.

Напомним, Михаил Юрьев руководил национальной сборной в период с 2012 по 2014 годы. При нем Россия дважды становилась чемпионом мира: победы были одержаны в 2013 и 2014 годах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».

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