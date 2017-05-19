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03:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На улице Октябрьской во Владивостоке введут запрет на парковку автомобилей

Дорожные службы установили соответствующие знаки (КАРТА).

Владивосток, 19 мая, PrimaMedia.

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на стоянку автотранспортных средств по улице Октябрьской. Запрещающие знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены в районе домов № 25 и 37 на улице Октябрьской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, работы по установке запрещающих знаков по данным адресам проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.

«Решение об установке знаков было принято на основании рекомендации ГИБДД, — подчеркнул Денис Новиков, специалист управления дорог и благоустройства. — Это связано с увеличением потока автотранспортных средств и создания аварийных ситуации по данным адресам».

Напомним, что в районе расположения новых дорожных знаков работают такие крупные организации, как станция переливания крови и миграционная служба.

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