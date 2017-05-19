Энергетики и дачники Хабаровского района объединились
Совместная работа позволит существенно снизить количество фактов хищения электрооборудования.
Совместная работа позволит существенно снизить количество фактов хищения электрооборудования.
Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.
Специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» объединились с представителями садоводческих обществ, расположенных в Хабаровском муниципальном районе для решения ряда вопросов, касающихся повышения качества электроснабжения, сообщили ИА AmurMedia в
На сегодняшний день хабаровские энергетики совместно с руководством межрайонного Союза садоводов Хабаровского района разработали единый план мероприятий, реализация которых в дальнейшем позволит минимизировать количество незаконных подключений к сетям ДРСК среди владельцев и арендаторов дачных участков. Также ожидается, что совместная работа позволит существенно снизить количество фактов хищения принадлежащего энергокомпании электрооборудования, поскольку число таких краж с открытием дачного сезона резко возрастает.
— Еще одним немаловажным направлением в нашей работе станет профилактика случаев обмана дачников со стороны недобросовестных бизнесменов, которые за довольно серьезное денежное вознаграждение обещают организовать всем желающим электроснабжение в считанные дни, нарушая федеральное законодательство, — комментирует помощник директора Хабаровских электрических сетей по безопасности Лариса Циба.
На сегодняшний день работниками службы безопасности ХЭС уже выявлен ряд подобных случаев. К виновным применяются соответствующие меры.
Среди основных согласованных мероприятий — проведение разъяснительной работы и регулярное участие специалистов филиала во встречах, организуемых межрайонным Союзом садоводов Хабаровского района для председателей садоводческих некоммерческих товариществ района.
Первая подобная встреча состоится 24 мая 2017 года, в рамках которой хабаровские энергетики смогут ответить на все интересующие дачников вопросы, касающиеся электроснабжения и технологического присоединения к сетям ДРСК, и довести до присутствующих информацию об опасности незаконного подключения и использования электроэнергии и краж энергооборудования.