Энергетики и дачники Хабаровского района объединились

Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.

Специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» объединились с представителями садоводческих обществ, расположенных в Хабаровском муниципальном районе для решения ряда вопросов, касающихся повышения качества электроснабжения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

На сегодняшний день хабаровские энергетики совместно с руководством межрайонного Союза садоводов Хабаровского района разработали единый план мероприятий, реализация которых в дальнейшем позволит минимизировать количество незаконных подключений к сетям ДРСК среди владельцев и арендаторов дачных участков. Также ожидается, что совместная работа позволит существенно снизить количество фактов хищения принадлежащего энергокомпании электрооборудования, поскольку число таких краж с открытием дачного сезона резко возрастает.

— Еще одним немаловажным направлением в нашей работе станет профилактика случаев обмана дачников со стороны недобросовестных бизнесменов, которые за довольно серьезное денежное вознаграждение обещают организовать всем желающим электроснабжение в считанные дни, нарушая федеральное законодательство, — комментирует помощник директора Хабаровских электрических сетей по безопасности Лариса Циба.

На сегодняшний день работниками службы безопасности ХЭС уже выявлен ряд подобных случаев. К виновным применяются соответствующие меры.

Среди основных согласованных мероприятий — проведение разъяснительной работы и регулярное участие специалистов филиала во встречах, организуемых межрайонным Союзом садоводов Хабаровского района для председателей садоводческих некоммерческих товариществ района.

Первая подобная встреча состоится 24 мая 2017 года, в рамках которой хабаровские энергетики смогут ответить на все интересующие дачников вопросы, касающиеся электроснабжения и технологического присоединения к сетям ДРСК, и довести до присутствующих информацию об опасности незаконного подключения и использования электроэнергии и краж энергооборудования.