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04:37 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутской области выпустили памятку «Рецепт безопасности»

Полицейские и медики проводят совместные профилактические мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Иркутские полицейские и сотрудники минздрава региона провели в гериатрическом центре совместную акцию, направленную на профилактику мошенничеств. Специально для мероприятия ведомства разработали и выпустили памятку «Рецепт безопасности», сообщает пресс-служба областного МВД.

В листовке написан алгоритм, как не попасться на «удочку» мошенников.

Еще более 50 тысяч экземпляров «Рецепта безопасности», который получат пациенты больниц, стационаров, фельдшерских пунктов, поликлиник и госпиталей. Помимо этого, аналогичный стилизованный плакат будет размещён во всех регистратурах и иных местах массового скопления граждан. Ежедневно в органы правопорядка поступают заявления от граждан, ставших жертвами имущественных посягательств, квалифицируемых по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Всего с начала года в полицию по данным фактам обратилось более 430 жителей Приангарья.

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