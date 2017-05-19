В Иркутской области выпустили памятку «Рецепт безопасности»

Иркутские полицейские и сотрудники минздрава региона провели в гериатрическом центре совместную акцию, направленную на профилактику мошенничеств. Специально для мероприятия ведомства разработали и выпустили памятку «Рецепт безопасности», сообщает пресс-служба областного МВД.

В листовке написан алгоритм, как не попасться на «удочку» мошенников.

Еще более 50 тысяч экземпляров «Рецепта безопасности», который получат пациенты больниц, стационаров, фельдшерских пунктов, поликлиник и госпиталей. Помимо этого, аналогичный стилизованный плакат будет размещён во всех регистратурах и иных местах массового скопления граждан. Ежедневно в органы правопорядка поступают заявления от граждан, ставших жертвами имущественных посягательств, квалифицируемых по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Всего с начала года в полицию по данным фактам обратилось более 430 жителей Приангарья.