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05:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Фестиваль мороженого пройдет на набережной Хабаровска

Продаваться «сладкий десерт» будет по сниженным ценам.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.

В Хабаровском крае продолжается подготовка к выставке-ярмарке «Наш выбор 27», которая пройдет на краевой набережной 24—25 июня и объединит краевых и дальневосточных производителей, представителей ресторанного бизнеса и предприятия бытового обслуживания. В его рамках пройдет фестиваль мороженого, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Организаторы выставки-ярмарки, комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности, приготовили насыщенную программу. Для посетителей оборудуют 11 тематических зон. В одной из них предприятия бытового обслуживания организуют мастер-классы. Отдельная зона появится для рестораторов и творческих предпринимателей, а также любителей здорового образа жизни. Будет работать контактный зоопарк. Посетителей ждут розыгрыши и концертная программа. В рамках мероприятия на набережной также организуют фестиваль мороженого. Для этого выделят отдельную площадку, где будет продаваться «сладкий десерт» по сниженным ценам.

«Гостей нашей ярмарки ждет угощение мороженым со сладкими добавками — дарами нашей тайги. Это орешки, ягоды, а также многое другое. Все составляющие исключительно натуральные. Именно поэтому сладкая продукция наших производителей пользуется большим спросом, в том числе — среди иностранных туристов. Если мероприятие пройдет успешно, в чем мы не сомневаемся, в следующем году на набережной организуем отдельный, более масштабный фестиваль мороженого. Пригласим на него наших соседей из КНР, которые, я уверен, с радостью примут участие», — отметил председатель комитета Николай Крецу.

По его словам, краевые производители и организаторы продолжают активную подготовку к выставке-ярмарке. Оргкомитет утвердил технологическую карту варки Амурской ухи. Приготовление блюда станет одним из главных событий и может попасть в книгу рекордов России.

Так, для варки ухи только воды понадобится 2,3 тонны. Кроме того, чтобы накормить рыбным супом свыше 12 тысяч человек, организаторы закупят почти 260 кг лука, 20 кг укропа, 32 кг соли, 227 кг картофеля. Бульон и Уху будут готовить из восьми видов рыб. Это касатка, карась, казан, сиг, верхогляд, щука, ленок, осетр. Рыбной продукции потребуется около 2,1 тонн.

Процесс приготовления в котле и полевых кухнях займет около трех часов. Примерно столько же времени понадобится для раздачи. В зоне «Уха» на набережной одновременно будут работать 15 шеф-поваров, 15 поваров-раздатчиков, 15 волонтеров. Для установления рекорда России организаторы планируют раздать 12 тысяч 580 порций ухи.

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