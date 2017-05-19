Фестиваль мороженого пройдет на набережной Хабаровска
Продаваться «сладкий десерт» будет по сниженным ценам.
Продаваться «сладкий десерт» будет по сниженным ценам.
Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.
В Хабаровском крае продолжается подготовка к
Организаторы
«Гостей нашей ярмарки ждет угощение мороженым со сладкими добавками — дарами нашей тайги. Это орешки, ягоды, а также многое другое. Все составляющие исключительно натуральные. Именно поэтому сладкая продукция наших производителей пользуется большим спросом, в том числе — среди иностранных туристов. Если мероприятие пройдет успешно, в чем мы не сомневаемся, в следующем году на набережной организуем отдельный, более масштабный фестиваль мороженого. Пригласим на него наших соседей из КНР, которые, я уверен, с радостью примут участие», — отметил председатель комитета Николай Крецу.
По его словам, краевые производители и организаторы продолжают активную подготовку к
Так, для варки ухи только воды понадобится 2,3 тонны. Кроме того, чтобы накормить рыбным супом свыше 12 тысяч человек, организаторы закупят почти 260 кг лука, 20 кг укропа, 32 кг соли, 227 кг картофеля. Бульон и Уху будут готовить из восьми видов рыб. Это касатка, карась, казан, сиг, верхогляд, щука, ленок, осетр. Рыбной продукции потребуется около 2,1 тонн.
Процесс приготовления в котле и полевых кухнях займет около трех часов. Примерно столько же времени понадобится для раздачи. В зоне «Уха» на набережной одновременно будут работать 15