День ТОФ в Приморье встретят концертами, гонками на ялах и торжественной программой

Владивосток, 19 мая, PrimaMedia.

Тихоокеанскому флоту России 21 мая исполняется 286 лет. Приморская столица, как и другие морские дальневосточные города, встречает этот памятный день торжественными и тематическими мероприятиями. Праздничная программа растянется на 3 дня, сообщает ИА PrimaMedia.

Дом офицеров флота

Праздничный концерт, посвященный Дню основания ТОФ, пройдет в Доме офицеров флота сегодня, 19 мая. С профессиональным праздником военнослужащих-тихоокеанцев поздравит контр-адмирал, начальник штаба ТОФ Игорь Осипов. Артисты театра ТОФ подготовили для зрителей насыщенную программу, посвященную памятному дню. Начало в 15.00.

Спортивная набережная

20 мая на Спортивной набережной пройдут гонки на шестивесельных ялах на кубок командующего Тихоокеанским флотом. В них примут участие десятки команд, которые представят соединения боевой базы ТОФ, Тихоокеанское военно-морское училище им. С. О. Макарова, спортивные общества и клубы Приморья.

Традиционно в гонках, организованных спортивным комитетом ТОФ, участвуют команды морских вузов Владивостока, а также экипажи молодежных патриотических объединений.

С приветственным словом на открытии гонок, а также поздравлением военнослужащих ТОФ выступит начальник штаба ТОФ Игорь Осипов. Начало в 10.00.

Корабельная набережная

21 мая в 10.00 на Корабельной набережной состоится торжественное построение в честь основания ТОФ, а также возложение цветов и венков к памятнику «Боевая слава ТОФ».

Также в 33 причале состоится праздничная программа фестиваля «Родники культуры России». Начало в 10.30.

Справка: 21 мая 1731 года, во времена царствования Анны Иоановны Сенатом был учрежден Охотский военный порт — первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. В процессе роста флот Дальнего Востока России менял и названия, и город, в котором располагался главный штаб. Нынешний Тихоокеанский флот назывался и Сибирским, и Амурской флотилией. В 1935 году приказом Народного комиссара обороны СССР от 11 января 1935 года морские силы Дальнего Востока получили название Тихоокеанский флот.

Главная задача Тихоокеанского флота сегодня — обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В состав ТОФ входят ракетные подводные крейсера стратегического значения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, наводные корабли, морская ракетная, противолодочная и истребительная авиация и сухопутные войска.

Тихоокеанский флот участвует во всех крупных учениях, которые проводятся в операционной зоне: от Северного Ледовитого до западной части Индийского океана. Гордость ТОФ — крейсер «Варяг» с пропиской во Владивостоке — указом президента награжден орденом Нахимова.