День ТОФ в Приморье встретят концертами, гонками на ялах и торжественной программой
С профессиональным праздником
С профессиональным праздником
Владивосток, 19 мая, PrimaMedia.
Тихоокеанскому флоту России 21 мая исполняется 286 лет. Приморская столица, как и другие морские дальневосточные города, встречает этот памятный день торжественными и тематическими мероприятиями. Праздничная программа растянется на 3 дня, сообщает ИА PrimaMedia.
Дом офицеров флота
Праздничный концерт, посвященный Дню основания ТОФ, пройдет в Доме офицеров флота сегодня, 19 мая. С профессиональным праздником
Спортивная набережная
20 мая на Спортивной набережной пройдут гонки на шестивесельных ялах на кубок командующего Тихоокеанским флотом. В них примут участие десятки команд, которые представят соединения боевой базы ТОФ, Тихоокеанское
Традиционно в гонках, организованных спортивным комитетом ТОФ, участвуют команды морских вузов Владивостока, а также экипажи молодежных патриотических объединений.
С приветственным словом на открытии гонок, а также поздравлением военнослужащих ТОФ выступит начальник штаба ТОФ Игорь Осипов. Начало в 10.00.
Корабельная набережная
21 мая в 10.00 на Корабельной набережной состоится торжественное построение в честь основания ТОФ, а также возложение цветов и венков к памятнику «Боевая слава ТОФ».
Также в 33 причале состоится праздничная программа фестиваля «Родники культуры России». Начало в 10.30.
Справка: 21 мая 1731 года, во времена царствования Анны Иоановны Сенатом был учрежден Охотский военный порт — первое постоянно действующее
Главная задача Тихоокеанского флота сегодня — обеспечение военной безопасности России в
Тихоокеанский флот участвует во всех крупных учениях, которые проводятся в операционной зоне: от Северного Ледовитого до западной части Индийского океана. Гордость ТОФ — крейсер «Варяг» с пропиской во Владивостоке — указом президента награжден орденом Нахимова.