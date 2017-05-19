Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Публичный поцелуй Моники Беллуччи на открытии Канн-2017 (фото)
Анна Михалкова показала подросшую дочь
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
"Я вроде девочку рожала": Гузеева о новом образе дочери
59-летняя Кондулайнен разделась в Доминикане
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Порошенко своим указом легализовал подразделения ДНР
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
05:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске обещают последние холодные выходные в мае

Столбики термометров поднимутся до +11°C.

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается дождливая и холодная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 19 мая, температура воздуха поднимется до +6°C утром и до +10°C днем и вечером. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Холодный северо-западный ветер будет дуть с порывами до 4 м/c.

В субботу, 20 мая, метеорологи обещают пасмурное небо с периодическими дождями и туманами. Несмотря на дождливую погоду, воздух в городе прогреется до +13…15°C. Не исключается, что циклон из европейской части России принесет снег. Ветер в этот день усилится до 5 м/с.

В воскресенье, 21 мая, весь день будет идти дождь. Прохладная погода снова вернется в Красноярск. Утром столбики термометров опустятся до +10°C, днем до +11…+12°C. Ситуацию усугубит сильный северо-западный ветер с порывами до 6 м/c.

Добавим, что уже на следующей неделе в Красноярске установится теплая и солнечная погода. К примеру, во вторник, 23 мая, в городе потеплеет до +26°C.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
гроза
+24°
гроза
757 мм рт. ст.
нормальное
89 %
очень высокая
7 м/с
умеренный ветер
В Зеленогорске 37-летний мужчина убил своих знакомых
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ
Пентагон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии
РФ ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции
CNN: США направили еще один авианосец к Корейскому полуострову
Президент Бразилии отказался уходить в отставку после скандала
СМИ сообщили о планах Трампа назначить Джо Либермана главой ФБР
В российском меде запретят антибиотики
Спорт
Россия — Канада: мы ждали этого Сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится со своим самым принципиальным соперником
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь