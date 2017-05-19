В Красноярске обещают последние холодные выходные в мае

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается дождливая и холодная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 19 мая, температура воздуха поднимется до +6°C утром и до +10°C днем и вечером. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Холодный северо-западный ветер будет дуть с порывами до 4 м/c.

В субботу, 20 мая, метеорологи обещают пасмурное небо с периодическими дождями и туманами. Несмотря на дождливую погоду, воздух в городе прогреется до +13…15°C. Не исключается, что циклон из европейской части России принесет снег. Ветер в этот день усилится до 5 м/с.

В воскресенье, 21 мая, весь день будет идти дождь. Прохладная погода снова вернется в Красноярск. Утром столбики термометров опустятся до +10°C, днем до +11…+12°C. Ситуацию усугубит сильный северо-западный ветер с порывами до 6 м/c.

Добавим, что уже на следующей неделе в Красноярске установится теплая и солнечная погода. К примеру, во вторник, 23 мая, в городе потеплеет до +26°C.