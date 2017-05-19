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06:57 (мск), источник: VN.ru

Педагог из Новосибирска пообещала внука Леониду Якубовичу

Сегодня, 19 мая, Первый канал покажет очередную телевикторину «Поле чудес». В съемках этой программы приняла участие педагог и композитор Евгения Петенёва.

Источник: Евгения Петенева

Она спела Якубовичу о родном Новосибирске, передала привет знакомым, однако на вопрос о великом полководце Суворове ответить не смогла.

Темой выпуска популярного телешоу «Поле чудес» стала деятельность Александра Суворова, который скончался 18 мая 1800 года.

Педагог и композитор из Новосибирска Евгения Петенёва рассказывает:

— Я играла в третьей тройке. Нам достался вопрос: «Что попросил оплатить Екатерину Великую А. В. Суворов, когда она прибыла к нему в гарнизон?». На съемках царила очень теплая атмосфера, но голова, конечно, работала в другом режиме. Помню, что перед глазами буквы. Точно знаю, что ответ очень простой, но на ум никак не приходит! Во время съемок мы много шутили с Леонидом Аркадьевичем, он прекрасно чувствует игрока и знает, как его можно «раскрутить» в эмоциональном плане.

По словам Евгении Петенёвой, съемки «Поля чудес» с ее участием проходили в конце апреля.

— Обычно снимают несколько передач, — продолжает сибирячка. — Наша, сказали нам, выйдет 19 мая. Чтобы попасть на «Поле чудес» россияне со всех уголков страны пишут письма, а дальше — кому как повезет. Редакторы обращают внимание на личность и интересы. «Поле чудес» — это шоу во всех смыслах!

Евгения рассказала, что перед съемками всех участников специально настраивали: «вы — звёзды», призывали «быть собой», а Леонид Аркадьевич разрешил «делать все».

 — Поэтому на нашей передаче пели, читали стихи, играл оркестр, Якубовича переодели в костюм пожарного, — продолжает Евгения Петенёва. —  Я подарила Леониду Аркадьевичу сибирский туесок. В нем был набор из двух видов варенья — из молодых сосновых шишек и лесной клубники. А также шиповник, сосновая шишка и чай из хвои. А еще два своих диска «Будет музыка с тобой!» и «Грани жизни».

Получив набор с необычным вареньем из Сибири, Леонид Якубович начал выяснять, что и как это варенье «тонизирует», а затем вдруг заявил, что очень хочет внука. В ответ Евгения Петенёва пообещала, что если Якубович передаст варенье сыну, то внук у него точно появится.

— Буквы я не отгадала, — сетует сибирячка. —  Мне пришлось дважды вращать барабан, и все мимо. Зато успела передать приветы, в том числе музыкальный — спела свою песню о Новосибирске. Зал принял ее очень тепло и на протяжении всей песни поддерживал меня аплодисментами. В конце мне подарили мультиварку и шикарный букет цветов. Все пролетело молниеносно, я ни на минуту не сожалею, что приняла участие в «Поле чудес».

Добавим, что ответ на вопрос, который достался Евгении Петенёвой — квартира.

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