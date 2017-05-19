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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Двое кузбассовцев обвиняются в убийстве женщины

Мужчины пытались скрыть следы преступления и избавиться от тела.

Двое жителей Топкинского района обвиняются в убийстве незнакомой женщины, которую встретили накануне.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, происшествие случилось 23 апреля. Два брата 30-ти и 26-ти лет отправились в магазин за алкоголем на машине. По пути они увидели женщину, которая ловила попутное транспортное средство. Они решили позвать новую знакомую к себе, 46-летняя женщина согласилась.

Дома все трое устроили застолье. Новая гостья выпила слишком много спиртного и стала себя вести не совсем адекватно, грубо общаться с мужчинами. Они решили окатить её холодной водой, но после этого скандал между ними разгорелся с новой силой. В ходе конфликта 30-летний злоумышленник, а затем и его 26-летний брат несколько раз ударили гостью ножом. Потерпевшая скончалась на месте. Мужчины попытались скрыть следы преступления. Они завернули тело в шторы и картон и вывезли на свалку бытовых отходов. Однако через несколько дней местный житель обнаружил тело, когда разгребал мусорные кучи. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов, криминалисты обнаружили следы преступления. В частности, по картонным коробкам удалось установить магазин, где торгуют товаром того же производителя. Продавцы в магазине рассказали, кто в последнее время забирал у них коробки. Так удалось установить подозреваемых.

В отношении двух братьев было возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». Мужчины со следствием сотрудничали, вину признали. Расследование уголовного дела продолжается.

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