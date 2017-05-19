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06:59 (мск), источник: Вести - Красноярск

Более 400 красноярских павильонов перенесут

Этим летом в Красноярске перенесут более 400 павильонов. Так улицы города приводят к нормативам — ведь в границах дорог не должно быть никаких временных сооружений. Также торговые точки не редко становятся преградой для развития дорожной инфраструктуры и общественных пространств.

Источник: Вести - Красноярск

Сегодня в Красноярске 3,5 тысячи павильонов и киосков. Из них в связи с проведением масштабных дорожно-ремонтных работ и благоустройства прилегающей территории 457 этим летом перенесут на новые места.

«На все объекты есть компенсационные места, администрацией города уже подготовлены. Это в основном места в Советском районе, которые мы готовы, совместно с предпринимателями выехать, показать», — говорит руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов.

Предпринимателям также предложат «подъёмные» средства в размере 300 тысяч рублей для переезда, обустройства и подключения к сетям.

«Мы впоследствии берем на себя определенные обязательства по помощи — подключение к свету и так далее. Однако, если владелец откажется, то значит — принудительный демонтаж», — обещает начальник отдела земельных отношений администрации Советского района Красноярска Яков Бартинёв.

В прошлом году на павильоны от жителей города поступило свыше 5 тысяч жалоб.

«Они портят лицо города, лица то города нет. Так что их однозначно надо убирать. Вместо них нужно газоны, деревья всевозможные высаживать. То есть город должен быть зелёным», — считает житель Красноярска Владимир Алексеевич.

В торговых точках, которые пойдут под снос работают около полутора тысяч человек. Специалисты отмечают, часто такие сотрудники даже не трудоустроены официально.

«Спокойно уходит человек на больничный, потом приходит, а на его месте уже другой человек. И они в ужасе прибегают в инспекцию, но дело в том что никаких доказательств нет, что он работал у данного работодателя они предъявить не могут», — рассказывает начальник отдела по вопросам гражданской службы, планирования и отчётности Государственной инспекции труда Наталья Ликанова.

Всем продавцам, которые не сочтут нужным продолжать работу в павильонах, городская служба занятости готова предложить на выбор 3 тысячи вакансий.

Владислав ТАМОШАУСКАС.

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