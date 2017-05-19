Жителя Кемеровской области будут судить за истязания ребенка
Приемный родитель воспитывал 9-летнего мальчика с помощью побоев.
Приемный родитель воспитывал 9-летнего мальчика с помощью побоев.
33-летний житель Таштагола избивал своего приемного сына.
Как сообщает
Следы побоев на теле мальчика обнаружили школьные медработники в ходе очередного медосмотра. Ребенок рассказал, какие методы воспитания применяет его приемный отец.
Информация дошла до территориального следственного комитета, и полицейские в срочном порядке изъяли детей из семьи. В комиссию ПДН внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Расследование уголовного дела продолжается.