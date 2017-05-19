Жителя Кемеровской области будут судить за истязания ребенка

33-летний житель Таштагола избивал своего приемного сына.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, семья из Таштагола взяла под опеку двух приемных детей. Глава семьи решил воспитывать младшего мальчика при помощи силы. Зная, что ребенок характеризуется отрицательно, мужчина избивал его за малейшую провинность, бил 9-летнего мальчика ремнем, электрическим шнуром и руками. Ребенок подвергался истязаниям с сентября 2015 года по март 2017 года.

Следы побоев на теле мальчика обнаружили школьные медработники в ходе очередного медосмотра. Ребенок рассказал, какие методы воспитания применяет его приемный отец.

Информация дошла до территориального следственного комитета, и полицейские в срочном порядке изъяли детей из семьи. В комиссию ПДН внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Расследование уголовного дела продолжается.