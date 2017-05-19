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11:32 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На московских улицах нашли элементы городского благоустройства прошлых веков

На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московские археологи нашли следы городского благоустройства многовековой давности. Это удалось сделать в ходе майских наблюдений за ремонтными работами. На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII—XVIII ввеков. Бревна находились под слоем грунта на глубине одного-двух метров. Поверх деревянной мостовой ученые увидели мощение более позднего периода: булыжники XIX — начала XX века.

Провести археологический мониторинг на такой глубине позволили работы по ремонту водопровода и водостока.

В узких траншеях также нашли десятки артефактов, подтверждающих, что на этом месте и в прежние времена было плотное движение. Археологи обнаружили металлические конские подковы и обувные набойки, которые датируют XVII—XIX ввеками. Также исследователям встретились медные монеты XVIII—XX ввеков, гвозди и разнообразная керамика того же периода.

Фрагмент гладкого расписного изразца, XVIII век

Большая часть мелких находок Большой Лубянки относится к XIX веку. Археологи объясняют это тем, что по соседству, на Лубянской площади, тогда был фонтан с питьевой водой, и горожане часто приходили к нему. К тому же ямщики останавливались на Большой Лубянке, чтобы набрать в фонтане воды для лошадей.

Конская подкова, XVIII–XIX века

Еще одна значимая находка была обнаружена во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади. Там археологи нашли следы засыпанных рвов, относящихся к защитным сооружениям стены Китай-города. Оборонительный ров был выкопан при строительстве Китайгородской стены в XVI веке. Ров и стена должны были помочь защитить центр Москвы от вторжения крымского хана Махмет-Гирея. Но вторжение не состоялось. Во времена Петра I защитные укрепления дополнили бастионами, готовясь к нашествию шведского короля Карла XII. Но и его не было. Через сто лет рвы окончательно закопали, так как стена Китай-города утратила свое оборонительное значение.

Рядом со рвом археологи нашли много фрагментов керамики, обломки изразцов и медные монеты. В районе Лубянки и Новой площади в этом сезоне программы «Моя улица» уже находили фрагменты Китайгородской стены, а также тайные комнаты («слухи»), которые помогали защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

Все мелкие артефакты предстоит описать и изучить. В дальнейшем они могут быть переданы в фонды музеев и пополнить коллекцию выставки находок программы “Моя улица”.
Алексей Емельянов
Руководитель Департамента культурного наследия Москвы

Что касается булыжной и деревянной мостовой, остатков оборонительного рва, валов и бастионов, то их опишут, а затем нанесут на археологическую карту столицы. Сами объекты снова засыплют грунтом.

Помадная банка, XIX век

«Это естественный способ консервации археологических находок, который позволяет их сохранить для будущих исследований», — добавил глава Мосгорнаследия.

Стеклянный пузырек, XIX век

Работы по программе «Моя улица» начались в Москве весной. Археологический мониторинг, сопровождающий благоустройство, уже помог выявить множество удивительных находок. Среди них клад монет, спрятанный в шахматной фигуре времен Ивана Грозного, которую нашли на Пречистенке, и остатки храмового некрополя, обнаруженные на Сретенке.

Медная монета, XIX век

Археологический контроль ведут на всех строительных площадках «Моей улицы» с марта по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы на объектах программы было обнаружено более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.

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