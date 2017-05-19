На московских улицах нашли элементы городского благоустройства прошлых веков
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века.
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века.
Московские археологи нашли следы городского благоустройства многовековой давности. Это удалось сделать в ходе майских наблюдений за ремонтными работами. На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую
Провести археологический мониторинг на такой глубине позволили работы по ремонту водопровода и водостока.
В узких траншеях также нашли десятки артефактов, подтверждающих, что на этом месте и в прежние времена было плотное движение. Археологи обнаружили металлические конские подковы и обувные набойки, которые датируют
Большая часть мелких находок Большой Лубянки относится к XIX веку. Археологи объясняют это тем, что по соседству, на Лубянской площади, тогда был фонтан с питьевой водой, и горожане часто приходили к нему. К тому же ямщики останавливались на Большой Лубянке, чтобы набрать в фонтане воды для лошадей.
Еще одна значимая находка была обнаружена во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади. Там археологи нашли следы засыпанных рвов, относящихся к защитным сооружениям стены
Рядом со рвом археологи нашли много фрагментов керамики, обломки изразцов и медные монеты. В районе Лубянки и Новой площади в этом сезоне программы «Моя улица» уже находили фрагменты Китайгородской стены, а также тайные комнаты («слухи»), которые помогали защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.
Все мелкие артефакты предстоит описать и изучить. В дальнейшем они могут быть переданы в фонды музеев и пополнить коллекцию выставки находок программы “Моя улица”.
Что касается булыжной и деревянной мостовой, остатков оборонительного рва, валов и бастионов, то их опишут, а затем нанесут на археологическую карту столицы. Сами объекты снова засыплют грунтом.
«Это естественный способ консервации археологических находок, который позволяет их сохранить для будущих исследований», — добавил глава Мосгорнаследия.
Работы по программе «Моя улица» начались в Москве весной. Археологический мониторинг, сопровождающий благоустройство, уже помог выявить множество удивительных находок. Среди них клад монет, спрятанный в шахматной фигуре времен Ивана Грозного, которую нашли на Пречистенке, и остатки храмового некрополя, обнаруженные на Сретенке.
Археологический контроль ведут на всех строительных площадках «Моей улицы» с марта по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы на объектах программы было обнаружено более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.