В Кемеровской области нашли пропавших подростков

В жилом районе Кедровка найдены пропавшие подростки.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в ходе поисковых мероприятий полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавших детей. Ориентировки на пропавших были распространены не только по Кемеровской области, но и по другим регионам РФ. По одной из версий несовершеннолетние могли отправиться в Краснодарский край автостопом.

Сотрудники угрозыска заметили двух молодых людей, похожих на разыскиваемых, на улице Новогодняя в жилом районе Кедровка. Полицейские доставили их в отдел полиции. В настоящее время с подростками работает инспектор по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают все детали произошедшего и выясняют, где подростки провели 10 дней.