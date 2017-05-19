В Кемеровской области нашли пропавших подростков
Несовершеннолетние самовольно покинули
Несовершеннолетние самовольно покинули
В жилом районе Кедровка найдены пропавшие подростки.
По сообщению
Сотрудники угрозыска заметили двух молодых людей, похожих на разыскиваемых, на улице Новогодняя в жилом районе Кедровка. Полицейские доставили их в отдел полиции. В настоящее время с подростками работает инспектор по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают все детали произошедшего и выясняют, где подростки провели 10 дней.