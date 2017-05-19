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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области нашли пропавших подростков

Несовершеннолетние самовольно покинули социально-реабилитационный центр 8 мая.

В жилом районе Кедровка найдены пропавшие подростки.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в ходе поисковых мероприятий полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавших детей. Ориентировки на пропавших были распространены не только по Кемеровской области, но и по другим регионам РФ. По одной из версий несовершеннолетние могли отправиться в Краснодарский край автостопом.

Сотрудники угрозыска заметили двух молодых людей, похожих на разыскиваемых, на улице Новогодняя в жилом районе Кедровка. Полицейские доставили их в отдел полиции. В настоящее время с подростками работает инспектор по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают все детали произошедшего и выясняют, где подростки провели 10 дней.

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