Автобус хиппи сломался посреди Бугринского моста

Автомобиль является частью автопробега, в котором участвуют три микроавтобуса Volkswagen Bully 1965, 1967 и 1976 годов выпуска, а также Volkswagen Beetle 1967 года. На них передвигаются пятеро автотуристов, планирующие достичь Германии в дни проведения там фестиваля классических автомобилей.

Один из микроавтобусов сломался прямо на Бугринском мосту в Новосибирске. Отзывчивый новосибирец, проезжая мимо, пожалел автотуристов и отвез всех к местному дилеру Volkswagen. Сложный ремонт сцепления занял у автомехаников двое суток.

Лидер туристической группы Клифтен Натаниэль рассказал, что их автоколонна проехала на раритетных авто уже 8 тысяч километров. Путь автопробега лежал через Таиланд, Китай, Монголию и восточные регионы России. Сильное впечатление у иностранцев оставила снежная метель, застигнувшая их под Иркутском.