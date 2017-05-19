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08:32 (мск), источник: VN.ru

Автобус хиппи сломался посреди Бугринского моста

Древний микроавтобус Volkswagen, известный по эпохе хиппи, сломался в Новосибирске при пути из Малайзии в Германию, сообщает НГС.

Автомобиль является частью автопробега, в котором участвуют три микроавтобуса Volkswagen Bully 1965, 1967 и 1976 годов выпуска, а также Volkswagen Beetle 1967 года. На них передвигаются пятеро автотуристов, планирующие достичь Германии в дни проведения там фестиваля классических автомобилей.

Один из микроавтобусов сломался прямо на Бугринском мосту в Новосибирске. Отзывчивый новосибирец, проезжая мимо, пожалел автотуристов и отвез всех к местному дилеру Volkswagen. Сложный ремонт сцепления занял у автомехаников двое суток.

Лидер туристической группы Клифтен Натаниэль рассказал, что их автоколонна проехала на раритетных авто уже 8 тысяч километров. Путь автопробега лежал через Таиланд, Китай, Монголию и восточные регионы России. Сильное впечатление у иностранцев оставила снежная метель, застигнувшая их под Иркутском.

Через Новосибирск нередко проходит путь различных международных автопробегов. В прошлом году остановку в нашем городе сделали экипажи ретро-ралли «Пекин — Париж». Из 115 автомобилей самым «молодым» был 1974 года выпуска, самым возрастным — 1915 года. Среди машин были представлены раритеты известных мировых брендов: Ford, Bentley, Mercedes, Rolls-Royce, Chevrolet, Porsche.

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