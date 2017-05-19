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08:33 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске в «Ночь музеев-2017»: жара придет 22 мая

В ближайшие дни в Новосибирске и районах области ожидается потепление. Осадки постепенно прекратятся, а температура заметно повысится. Начало следующей недели обещает быть аномально жарким.

Если сегодня ночью в Новосибирской области местами еще возможны заморозки до минус 3 градусов, то уже завтра, 20 мая, в регионе начнется повышение температуры, осадков не ожидается.

В субботу, 20 мая, днем воздух прогреется до плюс 13−18 градусов, местами до плюс 23 °C, по области возможен небольшой дождь, но в самом Новосибирске — без существенных осадков. Ветер юго-западный порывистый. В «Ночь музеев-2017» синоптики обещают температуру в пределах плюс 2−7 градусов.

В воскресенье, 21 мая, днем без осадков, температура останется в тех же пределах: около +15°С, местами до +23°С. Ночью температура понизится до отметок +6−11°С и пройдут небольшие дожди. Ветер сменит направление на западное и будет порывистым.

«В понедельник мы будем находиться в теплом секторе циклона, — говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. — Южный умеренный ветер, преимущественно без осадков. Столбик термометра может достигнуть отметок плюс 22−27 градусов».

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