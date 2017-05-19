Свердловский проспект перекроют в Челябинске из-за крестного хода 21 мая
Ограничения действуют на участке от улицы Работниц до Коммуны.
Ограничения действуют на участке от улицы Работниц до Коммуны.
В Челябинске Свердловский проспект перекроют
Напомним, 21 мая, состоится общегородской крестный ход, посвященный празднованию Дню славянской письменности и культуры в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Стартует мероприятие в 11.00 от
С 11.20 до 11.45 движение транспорта будет закрыто по Свердловскому проспекту на участке от улицы Работниц до Коммуны. По мере прохождения шествия проезд будет открываться.