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08:34 (мск), источник: dostup1.ru

Свердловский проспект перекроют в Челябинске из-за крестного хода 21 мая

Ограничения действуют на участке от улицы Работниц до Коммуны.

В Челябинске Свердловский проспект перекроют из-за крестного хода — движение планируется ограничить на участке от улицы Работниц до Коммуны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Напомним, 21 мая, состоится общегородской крестный ход, посвященный празднованию Дню славянской письменности и культуры в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Стартует мероприятие в 11.00 от Свято-Симеоновского кафедрального собора. Верующие пройдут по Свердловскому проспекту до храма Александра Невского на Алом поле.

С 11.20 до 11.45 движение транспорта будет закрыто по Свердловскому проспекту на участке от улицы Работниц до Коммуны. По мере прохождения шествия проезд будет открываться.

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