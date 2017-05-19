Стало известно время и место прощания с музыкантом Нариманом Красненковым
Вчера ушел из жизни известный уфимский музыкант, кумир нескольких поколений уфимцев, легендарная личность Нариман Красненков.
Вчера ушел из жизни известный уфимский музыкант, кумир нескольких поколений уфимцев, легендарная личность Нариман Красненков.
Сегодня утром стало известно, что прощание состоится завтра, 20 мая, в субботу, с 10:30 до 12:00 по адресу: ул. Интернациональная д.125/1, 3-й подъезд, ост. «Кремлевская» или «д/к Машиностроителей.
Об этом сообщил его друг, известный журналист Стас Михайлов и указал дом музыканта на карте.