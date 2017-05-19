Стало известно время и место прощания с музыкантом Нариманом Красненковым

Сегодня утром стало известно, что прощание состоится завтра, 20 мая, в субботу, с 10:30 до 12:00 по адресу: ул. Интернациональная д.125/1, 3-й подъезд, ост. «Кремлевская» или «д/к Машиностроителей.

Об этом сообщил его друг, известный журналист Стас Михайлов и указал дом музыканта на карте.